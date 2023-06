MÉS per Mallorca, primera força d'esquerres a nivell municipal amb un total de deu batlies

MÉS per Mallorca assumirà durant la legislatura 2023-2027 un total de deu batlies arreu de l'illa, fet que converteix a la formació ecosobiranista «en segona força a nivell municipal, i en la primera d'esquerres». La formació liderada per Lluís Apesteguia ostentarà la batlia a set municipis durant els pròxims quatre anys, i a altres tres de manera compartida, bé per haver obtingut majoria absoluta, bé per haver estat la llista més votada o bé per haver arribat a acords de governabilitat amb altres formacions polítiques.

En aquest sentit, a les passades eleccions del 28 de maig, MÉS per Mallorca fou la primera força a vuit municipis de l'illa, i ostentarà la batlia a Manacor, Llubí, Santa Maria, Deià (majoria absoluta), Campanet, Lloret, Montuïri, Sant Joan, Esporles (majoria absoluta) i Lloseta.

D'aquesta manera i després dels plenaris de constitució dels ajuntaments celebrats aquest dissabte, MÉS és avui «la primera força política progressista de l'illa en número de batles i batlesses». A més, la formació ecosobiranista formarà part dels equips de govern de l'Ajuntament d'Inca i de l'Ajuntament de sa Pobla.

Batlies liderades per MÉS:

- Manacor: Miquel Oliver

- Llubí: Magdalena Perelló

- Santa Maria: Colau Canyelles

- Deià: Lluís Apesteguia (candidatura independent Agrupació Deià)

- Campanet: Guillem Rosselló

- Lloret: Sebastià Amengual (candidatura independent Endavant Lloret)

- Montuïri: Paula M. Amengual

- Sant Joan: Richard Thompson

- Esporles: Josep Ferrà

- Lloseta: Angelina Pérez