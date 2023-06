La constitució dels ajuntaments també es fa present a les xarxes socials

Aquest dissabte es constitueixen arreu de les Balears i l'Estat espanyol els nous ajuntaments. Les preses de possessió també s'han traslladat a les xarxes socials.

En concret, a Twitter, s'hi poden veure imatge dels nous batles de Mallorca, així com missatges de qui abandona la batlia o dels dirigents polítics dels diferents partits felicitant els nous primers edils.

dBalears ha fet una selecció d'algunes de les piulades que mostren la constitució dels 53 consistoris de Mallorca:

Quina emoció. Tota la feina feta a peu de carrer, a cada barri i nucli de Palma, escoltant tothom, han duit fins squí. Enhorabona @JaimeMartinez ! Palma és qüestió capital i amb tu com a batle segur que tornarà a ser la millor ciutat del món per a viure. pic.twitter.com/AFvjeyGD42

Ha estat un honor i un privilegi ser el Batle de Palma, la meva ciutat. Me'n vaig orgullós de la feina feta durant aquests anys. Gràcies a la ciutadania per donar-me aquesta oportunitat, als treballadors públics municipals i a les persones que han format part de l'equip de… pic.twitter.com/p05PC14UMM

Virgilio, ets un referent per a tots els socialistes.



Millorant la vida de tots els teus veïnats i veïnades has frenat les dretes i convertit Inca en un exemple de les millors polítiques progressistes.



Ets el millor, estimat. A per 4 anys més de progrés! pic.twitter.com/AS9eC22reb