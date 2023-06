El GOB ha recaptat en només deu dies els doblers necessaris per aturar el creixement d'hotels de Son Bou

El GOB ha anunciat aquest dijous que ha recaptat en només deu dies els doblers necessaris per a cobrir les despeses de la primera fase del contenciós per evitar el creixement d'hotels de Son Bou, que ja està presentat, segons han dit.

Els ecologistes han explicat que la via judicial que s'ha iniciat per a intentar evitar que els hotels de Son Bou puguin créixer significativament, té uns costos que s'han estructurat en dues fases, 7.000 euros inicials per a la contractació d'advocats, procuradors i la presentació de la denúncia, i altres 7.000 euros per a la contractació de perits de part i judicials.

En aquesta línia, han indicat que el que es presenta davant els tribunals és l'agrupació de metres quadrats de terrenys laterals que s'intenten sumar a la parcel·la dels hotels, atès que aquesta mai ha complit amb el mínim de superfície establerta ni en la llicència ni en el Pla General d'Alaior.

«Aquesta circumstància situa els hotels en una condició d'il·legalitat i impedeix l'ampliació que es pretén fer», han manifestat abans de remarcar que «el problema és que, quan es comprova la cartografia oficial, es detecta que una part de les superfícies que ara es volen sumar com a edificables són en realitat zones verdes».

El GOB ha recordat que el projecte que els promotors han presentat davant l'Ajuntament preveu mantenir l'altura de 12 pisos i les places turístiques (més de 1.000) i aixecar diferents pisos de pantalla entre les dues torres i a cada costat d'aquestes.

«En resum, eliminen 430 metres quadrats entre els pisos 9 i 12 (en un dels cants de les torres), i afegeixen 6.000 metres quadrats als set primers pisos (aixecant nova edificació)», han apuntat.