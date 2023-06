Agressió homòfoba al carrer del Sindicat de Palma

La Policia espanyola ha arrestat a Palma a una dona de mitjana edat per haver agredit presumptament i llançat insults homòfobs a un vianant que no coneixia.

La detenció es va produir dilluns passat i els fets varen tenir lloc a la barriada del Sindicat, a Palma, quan una persona va telefonar al 091 perquè havia estat agredida a causa de la seva orientació sexual, segons ha informat el cos policial en una nota de premsa.

Una vegada en el lloc del fets, els agents es varen entrevistar amb la víctima de l'agressió, que els va contar que prèviament se li havia acostat una dona desconeguda cridant-li. Segons els va manifestar, la dona li va proferir insults homòfobs, com 'engendre mecànic', li va escopir i la va empènyer. Tot seguit li va pegar un cop de puny a la cara i va abandonar el lloc, per la qual cosa la víctima va avisar a la Policia per a notificar el succeït.

Els agents policials varen recaptar més informació i després d'unes diligències, varen procedir a la detenció de la dona, com a presumpta autora d'un delicte d'odi.