En marxa les votacions per als Premis Siurell Rosa i Dimoni Rosa 2023

L'entitat Ben Amics ha anunciat les nominacions al Premis Siurell Rosa i Dimoni Rosa 2023, amb els que l’associació reconeix qui ha destacat amb accions en favor de les persones LGTBI+, o qui per contra ha destacat per la seva LGTBIfòbia.

Els nominats al Siurell Rosa són: el col·lectiu trans* de les Illes Balears, l’Associació Únic d’Inca, i la companyia de teatre la Permanent. D'altra banda, els nominats al Dimoni Rosa són: la delegació balear a les Corts Generals (Congrés i Senat) que va votar en contra de la Llei Trans i LGTBI estatal, entre qui destaquen Marga Prohens, del PSIB, o la senadora del PSIB Susanna Moll que va ser amonestada pel seu partit per botar-se la disciplina de vot. També han nominat Rafel Ruiz, batle en funcions d’Eivissa, per la continua difusió de missatges trànsfobs, i contra el transactivisme i el transfeminisme al seu perfil de Twitter. I en relació amb l’actualitat més recent, Ben Amics ha nominat Advocats Cristians per la caça de bruixes a què pretenen sotmetre el personal docent de les Illes Balears per complir la llei introduint continguts de salut afectiva-sexual i reproductiva amb perspectiva de diversitat.

Els Premis es podran votar fins el 28 de juny a les 12.00 hores i els guardonats seran anunciats després de la manifestació de l’Orgull LGTBI+ a Palma.

Nominacions Premi Siurell Rosa

Col·lectiu trans* de les Illes Balears

Durant els darrers anys les persones trans* han estat obligades a ser protagonistes i objecte d’un debat que ha qüestionat la seva dignitat, els seus drets humans i fins i tot la seva existència. Han estat assenyalades, assetjades i acusades de tot tipus de culpes amb burdes generalitzacions que han polemitzat sobre la seva identitat i el seu dret a viure-la en llibertat. Però, tot i així, una vegada més, les persones trans* han estat un exemple de lluita i resiliència.

Associació Únic

L’Associació Únic és una entitat que treballa pels drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals i més des de fa més d’una dècada a la ciutat d’Inca, municipi que s’ha convertit en una referència de la visibilització de la diversitat afectiu-sexual, de gènere i familiar a la Part Forana. Amb el suport de l’ajuntament de la capital d’Es Raiguer organitzen des de fa set anys l’Orgullosament Inca.

Companyia de teatre La Permanent

La companyia teatral La Permanent neix l’any 2022 com a continuació del projecte que s’havia iniciat el 2019 amb la creació del musical Stonewall: Liberación y Orgullo. Aposten per la creació d’espectacles amb un fort component reivindicatiu, de denúncia i de visibilitat de realitats LGTBI+. Alguns d’ells són Anorgàsmica Naranjo o Kryptonita, ambdós amb el suport del Teatre Sans i el Teatre Principal de Palma, o Cavallet de mar o el peix invisible, que s’estrenarà a l’octubre en coproducció amb la Sala Flyhard de Barcelona. Tots els textos són autoria de Pau Coya, fundador de la companyia.

Nominacions Premi Dimoni Rosa

Delegació balear a les Corts generals de la XIV legislatura que va votar contra la Llei Trans i LGTBI estatal

Són Patricia De las Heras Fernández (diputada de VOX); Miguel Ángel Jerez Juan (diputat del PP); José Vicente Marí Bosó (senador del PP); Cristòbal Marqués Palliser (senador del PP); Susanna Moll Kammerich (senadora del PSOE); Margalida Prohens Rigo (diputada del PP); Maria Salom Coll (senadora del PP); Antonio Salvà Verd (diputat de VOX). Després d’un tràmit parlamentari perllongat exageradament i de posar la dignitat de les persones trans en entredit, la Llei trans i LGTBI estatal va ser aprovada malgrat el vot en contra d’alguns dels nostres representants.

Rafel Ruiz, batle en funcions d'Eivissa

Els darrers anys ha demostrat ser-hi expert en pinkwashing institucional promocionant la ciutat d’Eivissa com a 'destinació gai' a les fires turístiques. Mentrestant, paral·lelament, el seu perfil de Twitter s’ha convertit en un canal de difusió directa i indirecta de missatges contra el dret a l’autodeterminació de la identitat de gèneres de les persones trans*, contra el transactivisme i el transfeminisme. No tenim dubtes que els que el prendran el relleu el superaran amb escreix, però Rafel Ruiz ha fet mèrits per ser un referent de transfòbia institucionalitzada.

Advocats Cristians

Aquesta entitat ultra catòlica ha aterrat recentment a les Illes Balears amb la pretensió de sotmetre a una purga exemplaritzant el personal docent de l’IES Porreres, per distribuir i indicar la lectura del còmic El azul es un color cálido, que introdueix els continguts d’educació afectiu-sexual amb perspectiva de diversitat. Temem que aquest cas només sigui l’inici i la punta de l’iceberg de la caça de bruixes que l’ultra-dreta social i política, encoratjada pel recent suport electoral obtingut, pretén instigar al nostre país.