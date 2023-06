Els veïns de Cala s'Almonia denuncien els efectes de la massificació abans que comenci la temporada turística

Els veïns de Cala s’Almonia i del Caló des Moro denuncien la «indefensió total» que experimenten davant l’administració municipal. La causa dels seus problemes és, segons argumenten, «l’autèntica invasió de gent i de vehicles que sofrim des de ja fa setmanes», abans del pic de la temporada d’estiu.

«L’allau diària de cotxes aparcats per tot arreu i de qualsevol manera provoca que molts de residents no poguem arribar, accedir o sortir de ca nostra», expliquen. A més de les molèsties als veïnats, denuncien que això impedeix l’arribada de qualsevol servei d’emergència, com ambulàncies o bombers, o el camió de recollida de residus.

Amb relació a això darrer, els veïns també denuncien que tota la gent que es desplaça a aquestes platges deixa una quantitat enorme de residus, i no sempre dins els contenidors que no donen a l’abast. Expliquen que això genera una problema greu, no només pel seu benestar sinó pel bon estat del paratge natural.

Expliquen que l’Ajuntament de Santanyí l’any 2017 va restringir l’accés de vehicles de no residents a Cala s’Almonia i, com a conseqüència, els carrers de Cala Llombards es col·lapsaren. L’any següent va habilitar un «aparcament» a l’entrada de Cala Llombards, que en realitat era «un solar rústic sense cap mesura, ni cap equipament perquè la gent hi deixés el cotxe sense control».