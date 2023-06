Eliminen 830 quilos de residus de l’Àrea Biològica Crítica de Magaluf

Aquest dimarts ha tengut lloc la jornada anual de voluntariat de neteja de residus a l’Àrea Biològica Crítica (ABC) de Magaluf, que s’emmarca dins el programa Let’s Clean Up Europe 2023.

L’activitat ha estat organitzada per l’Ajuntament de Calvià amb la col·laboració de Creu Roja per sensibilitzar el públic en la protecció del medi ambient, i més concretament amb els problemes dels residus especialment a la zona prelitoral.

Durant la jornada s’han retirat 830 quilos de residus, que s’han separat per fraccions per ser traslladats al centre de transferència corresponent. Així, s’han recollit 400 kgs de rebuig, 200 kgs de ferro, 150 kgs de vidre i 80 kgs d’envasos

El conseller de Medi Ambient i Territori en funcions, Miquel Mir, el director general de Residus i Educació Ambiental en funcions, Sebastià Sansó, i el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Calvià en funcions, Rafel Sedano, han participat de la jornada.

Mir ha agraït la tasca dels voluntaris i voluntàries així com el seu interès «per preservar un ecosistema essencial com és l’àrea biològica crítica de Magaluf i conscienciar a la ciutadania de la importància d’evitar generar residus en zones com aquestes, ja que comprometen els hàbitats terrestres i marins».

La zona, antigament dedicada a la producció salinera, s'ha degradat per complet des de la construcció d’infraestructures i instal·lacions hoteleres. Aquesta zona constitueix un ecosistema essencial amb una alta biodiversitat botànica: dins una superfície de 9 hectàrees és possible trobar fins a cinc espècies endèmiques de saladines, quatre d'elles estan catalogades en perill d’extinció al Catàleg Balear d’espècies amenaçades.