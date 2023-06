Obre el procediment d’admissió als cicles formatius de formació professional

Aquest dijous, 1 de juny, ha obert el procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu de les Balears, que s’impartiran en règim d’ensenyament presencial i intensiu durant el curs escolar 2023-2024.

El procediment d’admissió als ensenyaments de formació professional es desenvoluparà en dues fases diferenciades i no excloents: una primera fase en el mes de juny i una segona en el mes de setembre.

La primera fase del procediment d’admissió de les persones interessades a cursar un cicle formatiu serà de l’1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos. Per altra banda, la segona fase del procediment serà de l’1 al 7 de setembre de 2023, ambdós inclosos, i és per a les persones que hagin formalitzat el tràmit en la primera fase del mes de juny però no han estat admeses en cap de les opcions sol·licitades. També s’hi podran acollir les persones que no han formalitzat l’admissió en el mes de juny.

Les persones interessades que estiguin en disposició de sol·licitar una plaça als cicles formatius podran formalitzar la sol·licitud telemàtica d’admissió mitjançant un sistema autenticat (Cl@ve, el codi d’usuari del Gestib o l’usuari CAIB), o mitjançant un sistema sense autenticar (combinació del DNI o el NIE amb el número de mòbil de l’usuari).

El procediment d’admissió serà preferentment telemàtic i únicament es podrà tramitar de manera presencial en casos excepcionals. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors posa a disposició de qui ho necessiti l’assessorament mitjançant el Punt d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP).

El procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional virtual serà de l’1 al 15 de setembre de 2023 i el dels cursos d’especialització durant el mes de setembre.

Tota la informació del procés d’admissió als cicles formatius d’FP per al curs 2023-2024 es pot consultar a la pàgina web específica de Formació Professional, concretament als apartats d’FP presencial i d’FP intensiva.