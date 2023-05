El Govern anima a participar en l'Acampallengua

L’Acampallengua, la històrica trobada organitzada per Joves de Mallorca per la Llengua, tendrà lloc aquest cap de setmana a sa Pobla després d’onze anys sense celebrar-se.

El Govern de les Illes Balears ha donat suport a aquest esdeveniment a favor de la llengua catalana. En concret, hi aporta un total de 70.000 euros, 40.000 dels quals provenen de la Direcció General de Política Lingüística, 15.000 de la Direcció General de Cultura i 15.000 de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies.

Des del Govern s’anima a la participació en les múltiples activitats de l’Acampallengua a favor de la llengua catalana, com ara la tradicional cercavila, xerrades, tallers i concerts, que ompliran sa Pobla de reivindicació i oci per a totes les edats, especialment per als joves.