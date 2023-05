El Consell inspecciona 378 habitatges turístics, un 33 % més que l’any passat

El Consell de Mallorca, a través del Departament de Transició, Turisme i Esports, ha fet 628 visites d’inspecció a establiments turístics durant els quatre primers mesos de l’any. Del total, 470 s’han fet a allotjaments turístics, 99 a intermediaris turístics i 52 a establiments de restauració i d’entreteniment, entre d’altres. Dels que s’han fet als allotjaments turístics, 378 s’han fet a habitatges turístics, la qual cosa suposa un increment d’un 33 % més que durant les mateixes dates de 2022.

Els municipis on s’han fet més inspeccions són a les zones més turístiques de l’illa, com per exemple Palma (259), Manacor (39), Pollença (32), Llucmajor (27), Santa Margalida (26), Santanyí (26), Calvià (24), Alcúdia (17), Muro (14) o Artà (13).

De les visites que han fet els inspectors del Consell, 103 han acabat amb l’obertura d’una acta d’infracció. D’aquestes, 77 s’han interposat a allotjaments turístics, de les quals 59 són habitatges turístics, la majoria d’elles per ser il·legals (51). La resta d’actes aixecades als allotjaments turístics són, en la seva majoria, per sobrecomercialització de les places turístiques pertinents. Respecte a la resta d’actes d’infracció, han estat a restauració i establiments d’entreteniment (14) i a intermediaris turístics (9), entre d’altres.

El Servei d’Inspecció de Turisme va iniciar a finals de març una col·laboració amb la Policia Local de Palma, com a part del pla de xoc contra el lloguer turístic il·legal a Ciutat. Aquesta col·laboració s’ha traduït en dos operatius conjunts entre les forces de seguretat de Palma i els inspectors del Consell. Els equips s’han centrat en localitzar els habitatges plurifamiliars del nucli antic de la ciutat que s’oferten il·legalment als turistes. Aquests dispositius es varen dur a terme el darrer dijous i divendres de març i els dies 14 i 15 d’abril. En aquesta darrera actuació es varen visitar una vintena d’habitatges i es varen aixecar 11 actes d’infracció. En total, sumant l’operatiu de març, els equips mixtos d’inspectors i policies locals han visitat una quarantena d’habitatges plurifamiliars i han emès 20 actes d’infracció.

Cal recordar que la ciutadania pot informar el Consell si sap d’alguna oferta turística il·legal que es dugui a terme a Mallorca a través de l’adreça electrònica inspeccioturisme@conselldemallorca.net. En el cas de Palma, recentment s’ha habilitat una nova bústia electrònica per controlar específicament el lloguer de vacances. Totes les denúncies o sospites es poden comunicar mitjançant l’adreça lloguerturisticpalma@conselldemallorca.net.

La prioritat del Pla d’Inspecció de 2023 d’ordenació turística és la supervisió de les estades turístiques de vacances a Palma. Per això, la institució insular ha posat en marxa un pla de xoc específic per lluitar contra l’oferta il·legal d’habitatges turístics plurifamiliars. Mitjançant aquesta estratègia, la intenció és detectar-ne entre 800 i 1.000 només a Palma. Cal recordar que les infraccions per comercialitzar turísticament un pis sense la llicència pertinent es qualifiquen de molt greus i això implica una sanció que oscil·la entre els 40.001 i els 400.000 euros.

El Consell de Mallorca és actualment l’òrgan competent en ordenació turística i gestiona el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (CBAT). El 1r de gener de 2022, el Govern va traspassar a la institució insular les competències d’ordenació turística. El servei, que depèn del Departament de Transició, Turisme i Esports, consta de quatre aspectes bàsics: ordenació turística, servei tècnic, servei d’inspecció i servei de sancions.