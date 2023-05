[VÍDEO] 'L'OCB en imatges', un recull de les principals fites dels 60 anys d'història de l'Obra Cultural Balear

L'Obra Cultural Balear ha presentat un breu document audiovisual que fa un repàs als 60 anys d'història de l'Entitat.

'L'OCB en imatges', és un recull de les principals fites dels 60 anys d'història de l'entitat cultural, que es va estrenar durant l'acte 'Compromís amb la Llengua' que es va fer al teatre Xesc Forteza de Palma el passat 28 d'abril.

El recull d'imatges inclou fotografies dels primers actes de l'associació, de totes les diades per la Llengua i de les campanyes populars com 'Sus Mallorca', 'Cafè per la Llengua', 'Mallorca m'agrada!' o 'Comença amb un Bon Dia!'.