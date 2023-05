Arriba el Sopar Solidari pel Sàhara 2023

Un any més, l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears organitza el Sopar Solidari pel Sàhara.

Aquesta trobada anual té com a principal objectiu impulsar la campanya del projecte Vacances en Pau, que coordina l'acollida a les Balears d'infants sahrauís perquè puguin sortir, durant els dos mesos d’estiu, de les dures condicions de vida als campaments de refugiats Sahrauís de Tindouf (Algèria).

Enguany també commemoren que el dia 10 de maig es compleix el 50è aniversari de la fundació del Front Polisario, data important per al poble sahrauí.

El sopar tendrà lloc el divendres 12 de maig a les 20.30 hores al Restaurant Binicomprat (Ctra. Manacor, Km 22,7. Algaida). Cal reservar abans del 9 de maig. També hi ha disponible tiquets fila 0 a 5 euros per a qui no pugui assistir-hi però vol mostrar el seu suport.