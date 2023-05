Primer de maig: MÉS reivindica un salari mínim illenc i reclama les competències d’inspecció de treball

MÉS per Mallorca ha participat en la manifestació de Palma del primer de maig i, posteriorment, ha organitzat un dinar a Campanet.

Durant l’acte, els candidats a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, i a la presidència del Consell, Jaume Alzamora, s’han dirigit al públic per reivindicar els drets dels i les treballadores. Segons Apesteguia, «el primer de maig simbolitza l'homenatge a totes les lluites i conquestes que han aconseguit els treballadors en el passat, a la vegada que serveix per esperonar-nos en les lluites i conquestes futures». «Els treballadors de Mallorca necessiten un marc laboral propi que els doni seguretat i els ajudi a encetar projectes de vida feliços», ha assegurat Apesteguia, que ha finalitzat manifestant que «Mallorca necessita i es mereix un Govern que aposti per la justícia social, la terra verda i perquè totes les decisions siguin preses des de i per aquesta illa».

Per la seva part, Alzamora ha apuntat que «vàrem ser els primers a defensar els drets de les cambreres de pis al Parlament i exigir el reconeixement de les seves malalties professionals. Vàrem ser els primers a plantejar el debat sobre la jornada laboral de quatre dies. I ara també som els primers en reclamar el traspàs de les competències en inspecció laboral». En aquest sentit, el candidat al Consell ha finalitzat dient que «sempre anam per davant obrint camí; aquest primer de maig molts defensaran propostes per a millorar la vida dels treballadors i treballadores».

Així, MÉS per Mallorca reclamarà les competències en inspecció del treball amb l’objectiu de gestionar des de Mallorca el benestar dels i les treballadores. El fet és que inspecció del treball compleix una funció social amb una gran transcendència per al desenvolupament de les relacions laborals, en la mesura que és el servei per mitjà del qual es pot vetllar pel compliment de les normes en l’ordre social i pel respecte als drets laborals i sindicals dels treballadors, i exigir, en cas d’incompliment, les responsabilitats administratives que corresponguin mitjançant la proposta de sanció als subjectes responsables.

A més, MÉS per Mallorca reclamarà que l’Estat estableixi un salari mínim específic per a les Illes Balears; en concret, un SMI superior al 60% del sou mitjà de l’Estat. L’objectiu és clar, compensar el sobrecost que tenen els treballadors d’aquesta terra per simple fet de viure aquí.