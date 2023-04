Els autoconsums compartits de l'Institut Balear de l’Energia reben una allau de sol·licituds

L’Institut Balear de l’Energia (IBE) es va consolidar durant l’any 2022 com a empresa pública d’energia capdavantera a l’àmbit de l’Estat gràcies a l’impuls dels autoconsums compartits arreu de les Illes Balears, uns autoconsums compartits que en aquest 2023 varen superant les previsions de l’ens en la majoria de municipis on es desenvolupen, atès que ja han arribat a 572 les sol·licituds per a 13 dels projectes que estan en procés.

De les 572 sol·licituds rebudes, 548 són de particulars i 24 d’empreses. Cal dir que aquesta xifra pot augmentar en les properes setmanes ja que encara hi ha cinc processos oberts, com són el de Llucmajor, el d’Alaró, el del Mercadal a Menorca i dos autoconsums de Palma. A municipis com Algaida, Artà o Esporles el procés d’adhesió a aquesta eina per abaratir la factura de la llum de ciutadans i empreses ha superat les previsions i els tres ajuntaments ja han proposat nous espais per fer-hi més instal·lacions.

L’IBE i el nou visor dels autoconsums compartits

L’Institut Balear de l’Energia (IBE) és un ens dependent de la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que va ser creat l’any 2019 gràcies a la Llei de canvi climàtic i transició energètica, i va permetre a les Illes Balears ser la primera comunitat autònoma a tenir una empresa pública d’aquestes característiques.

La vocació de l’IBE no ha estat una altra que democratitzar l’energia, sempre prioritzant les llars vulnerables, i la seva posada en marxa ha permès la creació d’una xarxa d’autoconsums compartits arreu de les Illes que ha permès desenvolupar, fins ara, un total de cinquanta projectes que veuran la llum durant el 2023. A més, ha impulsat el Pla d’Autoconsum de la CAIB, que ha ajudat a reduir la factura de la llum de la Comunitat Autònoma i a crear comunitats energètiques, una altra eina col·lectiva i de col·laboració per tal de ser més sostenibles en la generació i l’ús de l’energia. L’IBE també ha impulsat durant el 2022 la millora dels serveis dels punts de recàrrega públics i que es troben integrats dins la xarxa MELIB.

El 2023 s’ha creat un visor a través del qual es poden consultar la ubicació, la potència instal·lada, l’estat del procés d’adhesió, la quantia de reducció d’emissions de la instal·lació i el radi d’abast de l’autoconsum compartit.

Aquest visor consisteix en un mapa interactiu que permet a la ciutadania consultar tots els autoconsums compartits que l’IBE ha desenvolupat i que inclourà els nous que se’n vagin instal·lant. Aquesta eina a través del visor de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB), l’ha desenvolupat l’Institut Cartogràfic i Geogràfic de l’arxipèlag.

Dades per municipis

Al municipi d'Algaida, on el procés d’adhesió va acabar el passat dia 15 de març, s'hi han rebut un total de 44 sol·licituds de particulars per ser beneficiaris de la instal·lació fotovoltaica que l’IBE està desenvolupant sobre la sala polivalent, que sumarà 20 kW i podrà fornir quinze llars (una de vulnerable) i tres pimes. Arran de l’alt interès per la iniciativa, l’Ajuntament d’Algaida ha proposat quatre espais suplementaris per fer-hi instal·lacions, que podran sumar 51 kW més.

Al municipi d’Artà, on el procés d’adhesió es va tancar dia 31, s’han rebut un total de 66 sol·licituds de particulars (quatre de vulnerables) i cinc d’empreses. Així, la instal·lació solar fotovoltaica sobre el CEIP Pou de sa Lluna i na Caragol suma 94 kW i fornirà finalment quaranta llars i vuit empreses. A Artà l’Institut Balear de l’Energia va contractar la redacció d’un projecte sobre l’aparcament de l’avinguda de Costa i Llobera i sobre el Poliesportiu de la Colònia de Sant Pere, que permetran donar resposta a l’alt interès.

També el dia 31 de març va acabar el procés d’adhesió d’Esporles. En el cas d’Esporles s’han rebut un total 45 sol·licituds de particulars (quatre de llars vulnerables). La instal·lació en aquest municipi sobre el Centre de Formació és de 20 kW i pot nodrir d’energia neta i a preu de cost un total de quinze llars i tres empreses. L’Institut Balear de l’Energia està redactant una nova instal·lació sobre el CEIP Gabriel Comas i Ribas d’uns 100 kW.

A Palma, en el procés del Pil·larí, que encara roman obert, s’han rebut un total de 33 sol·licituds de llars (tres de vulnerables) i una de pimes per a la instal·lació situada sobre l'edifici del carrer de Bernat Jofre. Així mateix, l’autoconsum que es durà a terme al Viver ha rebut un total de 56 sol·licituds, 54 de particulars i dues d’empreses.

D’altra banda, en el procés d’adhesió dels autoconsums que l’IBE està construint a Sineu i Selva, han rebut un total de 50 sol·licituds de particulars (sis de vulnerables) a Selva i 34 peticions de particulars (dues de vulnerables) i quatre de pimes a Sineu. A Ferreries s’han rebut un total de quinze sol·licituds, totes de particulars i de les quals dues són de llars vulnerables.

Respecte dels processos que encara romanen oberts, les xifres provisionales són: Alaró ha rebut sol·licituds de 87 habitatges (cinc de llars vulnerables) i cinc pimes; Llucmajor, 42 sol·licituds (41 de particulars —tres de vulnerables— i una d’empresa), el Mercadal vuit sol·licituds de llars i una d’empresa, i Palma, per a l’autoconsum situat a Manuel Azaña, ha rebut per ara 59 sol·licituds (55 de particulars —un de vulnerable— i quatre d’empreses) i, per al projecte situat al carrer del Plataner, ha rebut disset sol·licituds (setze de particulars i una d’empresa).

Els autoconsums compartits, a 26 municipis de les Illes

Actualment, l’IBE té un total de 53 projectes a 26 municipis que estan en funcionament, en procés de construcció o en redacció i que ajudaran a abaratir la factura de la llum a unes 1.500 famílies. A Mallorca hi ha quatre instal·lacions en funcionament, una a Santa Eugènia (40 kW), dues a Campanet (20 kW) i una a les Salines, i quatre de finalitzades en fase de legalització, a Consell (100 kW), Algaida (20 kW), Esporles (20 kW) i Sineu (50 kW). Així mateix, es troben en construcció quatre instal·lacions a Palma (244 kW), dues a Alaró (200 kW), una a Llucmajor (79 kW), dues a Selva (80 kW) i una a Artà (94 kW). A Menorca, està finalitzada una obra a Ciutadella (40 kW) pendent de legalització i estan en obres tres instal·lacions, una a Ciutadella (22 kW), una a Ferreries (18,7 kW) i una més al Mercadal (88 kW). A Eivissa hi ha un projecte finalitzat en fase de legalització, situat a Sant Antoni de Portmany (100 kW).

D’altra banda, ja redactats i pendents de la contractació de les obres, a Mallorca trobam vuit instal·lacions a Palma (262 kW), entre les quals destaca la del Teatre Principal; una a Manacor (100 kW); una a Selva (30 kW); una Alcúdia (100 kW), i una a Mancor de la Vall (30 kW). A Menorca, Ciutadella té quatre projectes en redacció (400 kW), dos a Maó (188 kW), dos a Sant Lluís (144 kW) i un al Castell (100 kW). A Eivissa, l’IBE té dues instal·lacions a Eivissa ciutat (200 kW) i tres a Santa Eulària (200 kW). Val a dir que actualment hi ha quatre projectes que es troben en funcionament. Un és el de Santa Eugènia, que va ser el capdavanter de tot l’estat i que va permetre el Govern produir i comercialitzar energia per primera vegada, dos més a Campanet i un quart a les Salines. Així mateix, hi ha tres projectes finalitzats i en fase de legalització a Sant Antoni de Portmany, Ciutadella i Consell.

A aquesta llista de projectes se sumen els 26 projectes addicionals a setze municipis que estan en fase de conctractació.