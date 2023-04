L’escoltisme continua viu i amb força a Mallorca

El proper cap de setmana 22 i 23 d’abril, tendrà lloc a Can Arabí (Binissalem) la trobada del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, amb la participació també del grup escolta Myotragus 684.

La de Sant Jordi és una trobada que fan anualment els escoltes per a celebrar el patró de l’escoltisme. Enguany recuperen aquesta trobada amb la participació d'infants i joves que, des de la pandèmia, no l'han poguda gaudir degut a les restriccions sanitàries.

Dissabte faran activitats de presentació de la trobada a Can Arabí i també una gimcana per tot el poble de Binissalem acabant amb una bona revetla a la plaça de l'Església.

Diumenge hi ha programades tot un seguit d'activitats, tallers, jocs... tant per a totes les persones assistents al Sant Jordi com per als infants i joves de Binissalem que vulguin

gaudir-les.

«Esperam, amb aquesta trobada, donar una empenta endavant a l’escoltisme esperant que els infants i joves puguin prendre consciència del gran nombre d'escoltes i guies que hi ha arreu de Mallorca i donant gràcies a totes les persones voluntàries per la feina feta, amb il·lusió i la bona voluntat que ens caracteritza», han remarcat.