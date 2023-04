Les Balears posen a disposició dels centres 200 carpetes de propostes didàctiques de llengua catalana

El Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa posa a disposició de tots els centres educatius 200 carpetes de propostes didàctiques per a treballar, especialment de forma oral, la llengua catalana a les escoles d’una manera dinàmica, amb suport visual o objectes relacionats de diverses temàtiques.

Aquestes carpetes han estat revisades i actualitzades per un equip de mestres format per persones que varen crear-les fa uns anys i altres mestres col·laboradors interessats a posar a l’abast de tot el professorat, tant el que ja les coneixia com el que no, un material ja elaborat i preparat per a usar-se i que pot ser consultat al web EducaRecursos IB del Servei d’Innovació Educativa.

Fins 19 seccions que tracten des de l’Art fins a Mitjans de Transport

En aquest web s’hi poden trobar les fotografies i la descripció de cada una de les 200 carpetes, organitzades per seccions com Art, Poesia, Medi Ambient, Contes o Mitjans de transport. Les 19 seccions s’ordenen alfabèticament per facilitar la recerca, encara que és recomanable mirar-les totes i valorar quina o quines poden resultar més útils o interessants.

Les carpetes es poden sol·licitar en préstec a la pròpia web, al formulari de sol·licitud disponible, igual que en altres pàgines del web dedicades a les Capses Sàvies, Lots de Llibres o Maletes Literàries, entre d’altres, que també s’ofereixen en préstec per als centres educatius.

El web EducaRecursos IB també inclou materials gratuïts per als centres educatius, que es poden sol·licitar i anar a recollir al Centre d’Edició i Distribució (C/Gregorio Marañón, 3 de Palma) o les Direccions Territorials de Menorca i Eivissa o el CEP de Formentera, així com recursos digitals.

Ara, les Carpetes de propostes didàctiques de llengua catalana, se sumen a la resta de materials i recursos disponibles per facilitar la tasca educativa a tot el professorat de les Illes Balears.