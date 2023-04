Les Balears tenen una llista d'espera per a operar-se de 124 dies, lleugerament per damunt de la mitjana estatal (122), segons les dades el 31 de desembre de 2022 publicades pel Ministeri de Sanitat aquest dimarts.

En termes generals, la sanitat pública ha tornat a assolir el seu màxim històric de pacients en llista d'espera per a una intervenció quirúrgica no urgent al conjunt del Sistema Nacional de Salut (SNS) espanyol, amb 793.521, segons les dades el 31 de desembre de 2022 publicades pel Ministeri de Sanitat aquest dimarts.

Així, hi ha 86.781 persones més en llista d'espera que fa un any, un 12,28% més, i 51.003 més que al juny (742.518), un 6,87% més. El temps mitjà per a una intervenció és ja de 122 dies, davant dels 113 de juny del 2022, encara que és un dia menys que fa un any.