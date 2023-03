Demarcació de Costes, Premi Destrucció del Patrimoni «pel risc de desaparició d'escars, alcoves i altres construccions»

Aquest dimarts es va celebrar el sopar d'ARCA al restaurant Portixol amb 90 persones assistents dins un ambient molt agradable, emocionat i de sensibilitat cap al patrimoni.

El més important de la nit va ser l'entrega dels tres Premis ARCA Protecció del Patrimoni que reconeixen la tasca desenvolupada per persones o entitats a favor de la protecció del patrimoni històric i cultural de Mallorca.

Josep Forteza-Rey Borralleras va rebre un dels premis «per la generositat i l'amor pel patrimoni demostrat a la rehabilitació exemplar de l'edifici modernista Can Forteza-Rey». Josep va agrair el reconeixement del Premi i va recordar el compromís individual que tenim per millorar el nostre entorn i va recordar com la seva mare li va trasmetre aquest consell i gràcies a ella ha pogut conservar l’edifici.

Maria Massanet Gili va rebre un altre dels Premis Protecció per «una vida dedicada al patrimoni documental, que va posar en marxa l'arxiu de Capdepera, una iniciativa exemplar». Maria es va emocionar parlant de la passió per la seva feina i va agrair el guardó d'ARCA precisament perquè és un patrimoni «no vistós però imprescindible».

Miquel Àngel Riera va rebre també el Premi ARCA pel seu «esforç titànic per donar a conèixer l'obra del seu pare organitzant el Centenari Gaspar Riera». Miquel Àngel va recordar la modernitat de l'obra del seu pare i, per tant, com perdurarà en el temps

Premi ARCA de Destrucció del Patrimoni

Aquest premi negatiu castiga aquella iniciativa que ha implicat o amenaça la desaparició d'elements patrimonials a la nostra illa. La votació que es va produir durant el sopar, va donar com candidatura més feresta i en conseqüència guanyador del Premi negatiu d'ARCA: La Demarcació de Costes «pel risc de perdre escars, alcoves i petites construccions de costa. Sembla que vulguin esborrar del nostre paisatge costaner tots els elements etnològics, que són importants per reconèixer-nos».

Però la votació va ser molt ajustada i també les altres dues candidatures varen rebre molts vots:

L'amenaça dels parcs fotovoltaics al nostre paisatge i agricultura

«Ningú qüestiona la necessitat d'un canvi de sistema en l'obtenció d'energia. El problema ve quan les presses fan que sovint s'oblidi la necessitat de consensuar, planificar i preveure inconvenients abans que es produeixin. Vivim i ens reconeixem en el nostre paisatge. L'agricultura s'ha de preservar. Personificam el premi en la Direcció General d'Energia del Govern, per la manca de participació en les decisions que afecten aquest canvi».

La desaparició del Museu de la Granja

«A sa Granja podies entendre la vida a una possessió a través de tots els ambients presents dins i fora de l'habitatge. Consideram que és una pèrdua irreparable que Consell, Ajuntament i Govern haurien d'haver evitat».

Menció Especial ARCA per a Kika Coll

Kika Coll, directora Insular de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca, ha merescut una menció per la gestió de l'adquisició i declaració de BIC de la Central tèrmica d'Alcanada.

És un dels tres béns de Mallorca que es troben inclosos al Pla Nacional del Patrimoni Industrial, juntament amb el Sindicat de Felanitx (també adquirit pel Consell) i la Fàbrica Nova de Sóller (que des d'ARCA han sol·licitat sigui la següent en ser adquirida).