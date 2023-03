El GOB proposa situar l'educació ambiental al centre de les polítiques educatives

El GOB ha remarcat aquest dimarts que l’educació ambiental s’ha de situar al centre de les polítiques educatives de la propera legislatura per tal d’aconseguir la transformació social. Així ho ha explicat en un comunicat on presenta algunes de les propostes detallades al document general de propostes electorals que han elaborat i que els propers dies posaran a disposició de les formacions polítiques.

«Ens trobam en un context d’emergència climàtica on cada vegada és més evident el desequilibri i la desconnexió amb el medi natural que ens envolta. Aquesta situació posa de manifest la necessitat de treballar cap a una transformació social, no només per solventar aquesta urgència climàtica, sinó també per treballar en direcció a un futur social més just, equitatiu i en consonància amb la natura. L’eina d’aquesta transformació social és l’educació», assenyalen.

A més, apunten que, malgrat que l'educació ambiental és una «eina molt potent i necessària en aquest procés de canvi», continua sent «infravalorada i exclosa de l’estructura principal del sistema educatiu». «Des del GOB fem feina per cobrir aquesta mancança incidint en els programes educatius dels centres escolars de les Illes Balears, així com en campanyes de sensibilització i conscienciació adreçades a la societat en la seva totalitat, però això no és suficient», remarquen.

Per això, davant d’una nova legislatura, proposen a les formacions polítiques que l’educació ambiental «prengui la posició i valor que es requereix al sistema educatiu per poder fer front al procés de transició i transformació».