El SOIB destinarà enguany 3,4 milions d'euros a la contractació d'un miler de víctimes de violència masclista

El programa SOIB Dona, que permet donar treball a dones víctimes de violència masclista, sumarà aquest any 3,4 milions al pressupost que tenia destinat amb l'objectiu de poder contractar un miler de dones. Ho ha anunciat aquest dimecres la presidenta del Govern, Francina Armengol, després de reunir-se amb representants d'administracions, entitats i empreses implicades en aquest programa.

Des de 2018, el programa SOIB Dona ha permès la contractació de més de 800 dones víctimes de violència masclista, d'ençà que s'inicià una línia de subvencions nova. En el marc de la commemoració del Dia de la Dona, la presidenta ha defensat que s'hagi consolidat un nou dret per a les dones que han viscut una situació de violència i que els permet crear un nou projecte de vida.

En la suma de tots aquests períodes, el Govern, a través del SOIB, ha destinat gairebé 30 milions d'euros a inserir en el mercat laboral 805 dones, encara que amb l'ampliació d'enguany s'aspira a cobrir les necessitats d'un total de mil dones víctimes de violència masclista. Això les permetrà trobar feina per a sortir d'una situació de violència i iniciar una nova vida amb la garantia d'un lloc de treball estable.

Francina Armengol ha defensat, després de la reunió, el programa com a estratègia per a «empoderar les dones per a inserir-les laboralment» i ha agraït la tasca del SOIB per ser capaç de treballar en un programa molt consolidat. La presidenta del Govern també ha destacat altres línies d'atenció a dones impulsades des del SOIB, com el fet que el servei d'intermediació, a través del programa SOIB Ocupació Responsable, treballi amb empreses socialment responsables.