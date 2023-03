La Guàrdia Civil inspecciona una finca a Calvià per la desaparició de Malén Ortiz

Efectius de la Guàrdia Civil inspeccionen aquest dilluns una finca a Calvià en el marc de la investigació per la desaparició de Malén Ortiz, desapareguda el 2 de desembre del 2013.

Els agents s'han desplegat a l'àrea de Sa Porrassa, a Calvià. Des de l'Institut Armat han rebutjat donar detalls sobre les actuacions per a no perjudicar la investigació, i han insistit que la recerca de Malén no s'ha paralitzat mai.

Les fonts consultades per Europa Press asseguren que els darrers anys s'han fet més gestions que no han transcendit. En aquest sentit, en els darrers anys s'han conegut poques novetats en relació amb la desaparició de Malén Ortiz.

Malén Zoe Ortiz va desaparèixer el 2 de desembre del 2013, quan tenia 15 anys. La menor va ser vista a la rotonda dels pirates de Magaluf, quan anava a dinar a casa de la seva parella a Son Ferrer, després de sortir de l'institut de Santa Ponça.

Va ser gravada per la càmera de seguretat d'una benzinera de la zona, després de baixar d'un autobús. Vestia una camisa de quadres i una jaqueta texana. Mai no va arribar al seu destí.

La cerca es va fer per terra, mar i aire. Al principi es va considerar la hipòtesi d'una desaparició voluntària, però posteriorment va anar cobrant força la desaparició forçosa. Des d'aleshores, familiars i amics de la jove han organitzat concentracions periòdiques perquè no caigui en l'oblit.