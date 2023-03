Entitats ecologistes eivissenques exigeixen la prohibició a tot l'Estat dels jets privats

Diversos grups ecologistes d'Eivissa han exigit a les autoritats insulars que, «per justícia i respecte a la humanitat», pressionin el Govern central per a prohibir els jets privats en tot el territori estatal, un primer pas per a prohibir-los a tot el món. Aquests col·lectius han presentat aquest divendres la campanya 'Prou Jets Privats', assegurant que en temporada alta l'aeroport d'Eivissa és el primer de l'Estat i el tercer d'Europa en nombre de jets privats, una xifra que no deixa de créixer.

En un comunicat conjunt, les entitats han assegurat sentir-se obligades a expressar la seva «creixent preocupació» pel rumb «insostenible» de l'illa en l'actual context climàtic. En concret, han denunciat l'actitud «impassible» de les autoritats davant els seus efectes al Mediterrani, la zona més vulnerable a la crisi climàtica de tot el continent europeu.

En aquest sentit, han recordat que Formentera va arribar a registrar aquest passat estiu 44,5 graus, i que comencen a veure's «evidències del col·lapse dels ecosistemes marins en tot el Mediterrani». «Sabem que la situació no farà més que empitjorar», han denunciat públicament.

Entre altres qüestions, les entitats han considerat que els governs «estan fracassant» i, mentre demanen esforços col·lectius, es limiten a proposar «maquillatges verds de sostenibilitat mal entesa i a no adoptar cap mesura per a frenar als qui més mal estan causant». En conseqüència, consideren inacceptable que l'1% més ric sigui resposable d'una cinquena part de les emissions globals. «Els privilegis dels rics, que s'han concedit ells mateixos, estan destruint el món», han reiterat.