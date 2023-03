El Govern declararà el taxi «servei públic d'interès general» i n'agilitzarà la concessió de llicències

El Govern aprovarà aquest pròxim dilluns, 6 de març, a Consell de Govern, un decret llei de mesures temporals en matèria de transport. Aquesta nova norma, tramitada com a mesura urgent i excepcional, té amb l'objectiu de «resoldre el dret a la mobilitat, donar major i millor atenció als qui visiten Mallorca i evitar la contaminació».

Ho ha anunciat la presidenta del Govern, Francina Armengol, al costat del conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, en una roda de premsa, després d'haver participat en la reunió del Consell Balear de Transports Terrestres. La presidenta ha explicat que aquest decret inclourà mesures com l'agilitació de les llicències temporals de taxis per part dels ajuntaments i la declaració d'aquest servei públic com d'interès general.

A més, permetrà al transport discrecional, amb trajectes que tinguin com a origen o destinació ports i aeroports, oferir la contractació de places individuals. Aquestes mesures tindran vigència durant tota la temporada turístics, entre l'1 de maig i el 31 d'octubre. Es presenta, doncs, com una mesura per a enfortir la mobilitat per carretera de titularitat privada i beneficiaris particulars.