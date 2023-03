Continuen les tasques per rescatar les persones que encara estan aïllades a Cúber, la Font del Noguer i sa Calobra

El Govern treballa amb coordinació amb bombers i cossos i forces de seguretat amb l’objectiu d'aconseguir arribar avui al refugi de Cúber, a la Font del Noguer i al camí de sa Calobra per poder rescatar a les persones que encara continuen aïllades però que es troben en bon estat. Per a les tasques d’evacuació i reconeixement de la zona es compta amb 3 helicòpters de l’IBANAT, la Guàrdia Civil i l’UME. A més, s’ha habilitat el camp de futbol de Selva com a punt d’aterratge de les aeronaus de rescat. L’Executiu demana als ciutadans que no puguin a la Serra de Tramuntana per poder deixar treballar als efectius dels serveis d’emergències.

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha agraït «tant en nom de la presidenta com en nom meu la implicació durant la jornada d’ahir i que es pogués arribar tant ràpid a Lluc» a tos els implicats en les tasques d’emergència que s’estan duent a terme per part de l’IBANAT, 061, TRACSA, Bombers de Mallorca, Carreteres del Consell insular de Mallorca, Direcció General de Trànsit, l’AEMET i a la resta de cossos i forces de seguretat. També ha destacat la celeritat amb què l’UME va arribar ja ahir a l’illa i els 90 efectius que s’han desplaçat a Mallorca i 35 mitjans, entre aquests a destacar 4 llevaneus, 1 helicòpter i una bomba d’aigua d’alta capacitat.

Durant la reunió d’aquest dimecres del Comitè assessor del METEOBAL i l'INUNBAL, des de l’AEMET s’ha destacat que s’ha tractat «d’una borrasca històrica per les nevades per sota de la cota dels 100 metres i també la quantitat d’aigua registra a Mallorca durant un mes de febrer de diumenge a dimarts».

Alertes activades en aquests moments:

IG 2 per neu a la Serra, IG2 per fenòmens costaners a Mallorca, IG1 per neu a Mallorca, IG1 per vent a Mallorca i Menorca, IG1 per fenòmens costaners a Menorca, IG1 per pluja a la Serra de Tramuntana al nord i al nord est, IG0 per fenòmens costaners a les Pitiüses i IG0 per pluja i baixes temperatures a Mallorca.

Situació dels torrents

La xarxa INUNSAB ha estat monitoritzant els diferents torrents que tenen risc elevat d'inundació a l'illa de Mallorca, especialment aquells que drenen el pla de Palma (torrents Gros, sa Riera i d'en Barberà) i s'Albufera d'Alcúdia (torrents de Muro i Sant Miquel) i que tenen capçalera a la serra de Tramuntana.

Per la seva banda, el torrent de Sant Miquel ha arribat a puntes de cabal de 90 metres cúbics per segon, provocant el tancament de la carretera Ma-3433 que uneix sa Pobla amb platja de Muro i també camps de conreu anegats pel desbordament del torrent de Búger, un dels afluents principals d'aquest torrent. Igualment, el torrent d'Almedrà, afluent del torrent de Muro, ha provocat el tall de la carretera Ma-3120 que uneix Inca i Sencelles al sobrepassar el pont de la carretera que passa per damunt del torrent.

Per altra banda, als torrents que drenen el pla de Palma, on les pluges ahir varen superar els 200 mm, no s'ha produït cap inundació remarcable, comptant que la majoria de torrents han arribat a cabals considerables, però sense cap incidència.

Al Pla de Mallorca, la carretera Ma-3321 que uneix Manacor amb sa Vall i Petra també roman tancada perquè el torrent de Manacor ha sobrepassat els ponts. Finalment, la carretera Ma-3201 que uneix Montuïri amb Petra també es va tancar pel desbordament del torrent des puig Moltó.