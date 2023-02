El Consell de Mallorca demana evitar els desplaçaments a la Serra perquè no es provoquin situacions de risc

El departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca ha atès 198 d’incidències a les carreteres per mor de la borrasca Juliette, 100 al llarg d'aquest dilluns i 98 fins al migdia de dimarts, la majoria d’aquests incidents provocats per acumulació de neu, inundacions i caiguda d’arbres. En col·laboració amb la Direcció General d'Emergències, Ibanat, Bombers de Mallorca, la Guàrdia Civil, la DGT i els ajuntaments, es fa feina per restablir la normalitat i la seguretat a les vies com més aviat millor. En paraules del conseller Iván Sevillano, «demanam extremar la precaució en els desplaçaments i evitar aquells que no siguin per causa de força major perquè no es provoquin situacions de risc o inseguretat, sobretot, a la zona de la Serra de Tramuntana».

La majoria de les intervencions han tengut lloc a l'àrea de la Serra de Tramuntana però també a la zona del Llevant de Mallorca. Al detall, les carreteres afectades fins aquest dimarts al migdia han estat: Ma-10, des del 6 fins al 47,5 (Pollença-Fornalutx); Ma-1032, des del 6,5 fins al 8 (Puigpunyent); Ma-2100, km 1 fins al 18 (Bunyola-Orient); Ma-11A, des del km 16,97 fins al 27,79 (Coll de Sóller); Ma-2130, des del km 7 fins al 15 (Caimari-Lluc); Ma-2141 (Sa Calobra); Ma-2203, des del km 0 fins al 3,98 (Cala Sant Vicenç); Ma-2131, des del km 0 fins al 6,23 (Campanet-Selva); Ma-2210, des del 0 fins al 19,6 (carretera Formentor); Ma-3433, des del 0 fins al 8 (Sa Pobla-Platja de Muro); Ma-4010, des del 5 fins al 7 (Felanitx-Portocolom); Ma-4042, des del 5 fins al 6 (Capdepera); Ma-5018, des del 0 fins al 4,8 (Cura-Randa); Ma-1110, des del 9,5 fins al 17 (S’Esgleieta-Valldemossa); Ma-3321, des del 0 fins al 10,81 (Manacor-Son Serra de Marina); Ma-3201, des del 0 fins al 3,26 (Montuïri-Pina); Ma-15, km 43,1 (pas inferior de Son Nuviet), Ma-3201, km 0 fins al 3,6 (pas inferior de Son Ramon) i Ma-4011, km 0 fins al 5,26 (zona Felanitx).

El conseller de Mobilitat i Infraestructures ha volgut agrair la feina feta tant per part de les brigades de carreteres com dels equips de treball de les zones afectades, especialment de la Serra. «Una vegada més, i vista la situació d’excepcionalitat, els nostres equips han tornat a demostrar la seva professionalitat i vàlua, sempre pensant en la seguretat de tots els mallorquins i mallorquines».

Respecte a les declaracions fetes pel Partit Popular, el conseller Iván Sevillano ha afirmat que «ens trobam de nou amb un PP que en moments d’emergència pel temporal, a part de dir mentides, com habitualment ens tenen acostumats, dediquen els seus esforços a fer política bruta i a confrontar, tractant d’aprofitar una tempesta per rapinyar quatre vots. Nosaltres no hi entrarem en aquest joc, tenim coses més importants que fer per tots els mallorquins i mallorquines. Només dir-li al Partit Popular que es dediquen a treballar en comptes d’entorpir i escriure comunicats absurds des d’un despatx. O donen un cop de mà i es posen a fer feina, o millor que s’hi aparten i no molestin».