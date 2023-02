Pau de Vílchez, president del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic

El Consell de Govern ha aprovat el nomenament de Pau de Vílchez Moragues com a president del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic, d’acord amb el que estableix el Reglament del funcionament i la composició del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic, que va ser aprovat pel Consell de Govern anterior i l’entrada en vigor del qual estableix que s’ha de constituir un nou Comitè.

El doctor Pau de Vílchez Moragues, que ha ocupat la presidència del Comitè en aquesta primera etapa, és el sotsdirector del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la Universitat de les Illes Balears (LINCC UIB) i professor de Dret Internacional Públic de la mateixa universitat. El LINCC UIB està format per membres dels departaments de Dret Públic, Economia Aplicada, Filosofia i Treball Social, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Física, Geografia, Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, i Química, així com de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). Tots ells tenen una dilatada carrera professional i investigadora en matèria de canvi climàtic.

Concretament, el doctor Pau de Vílchez ha centrat les seves investigacions en el dret internacional i la protecció del medi ambient, especialment en l’anàlisi del canvi climàtic i el desenvolupament normatiu i de la governança que s’ha produït en aquest àmbit. De la tasca feta per Pau de Vílchez com a president del Comitè durant els dos primers anys de funcionament, en destaca la redacció de l’Informe anual 2021-2022.

El Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic és un òrgan col·legiat, consultiu i independent, creat per la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, i que, d’acord amb el seu article 7.1, està adscrit a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

La finalitat del Comitè és assessorar el Govern en relació amb el desenvolupament i la consecució dels objectius que marca la Llei, que tenen a veure amb el compliment dels compromisos internacionals que emanen de l’Acord de París, mitjançant l’ordenament de les accions encaminades a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears, així com a la transició a un model energètic sostenible, socialment just, descarbonitzat, intel·ligent, eficient, renovable i democràtic.

Les funcions del Comitè són: assessorar, a petició del Consell Balear del Clima, sobre el desenvolupament de les polítiques climàtiques i sobre l’adequació de les polítiques als objectius de la Llei 10/2019 i del Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic, assessorar també sobre l’adequació dels projectes de normes i dels plans del Govern, així com formular propostes dirigides al compliment dels objectius de la Llei 10/2019.

En aquest sentit, es podran proposar mesures referides a promoure l’estalvi energètic, l’eficiència energètica i la generació amb energies renovables per tal d’estabilitzar i reduir la demanda energètica, o a reduir la dependència energètica exterior i avançar cap a un escenari amb la màxima autosuficiència i garantia de subministraments energètics. També es promourà el desenvolupament d’una progressiva descarbonització de l’economia i una reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, mitjançant l’impuls continu de les energies renovables.