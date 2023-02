MÉS per Mallorca pretén modificar la llei per «obligar a treure al mercat immobiliari els habitatges buits»

El coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha anunciat avui que la seva formació impulsarà una modificació de la llei d'habitatge per tal d'obligar que els pisos i cases que duen buits més de deu anys hagin de sortir al mercat immobiliari.

El candidat de la formació econacionalista també ha anunciat la seva aposta per augmentar de manera considerable l'impost sobre béns immobles (IBI) als habitatges buits. La formació pren per exemple la política de l'Ajuntament de Deià, en què Apesteguia ocupa la batlia, on s'ha augmentat aquest impost en un 50% als propietaris de les cases que no estan habitades.

En aquest sentit, el líder de MÉS ha apuntat que «no podem permetre que es construeixin nous habitatges al nostre país, que és un territori fràgil i limitat pel que fa a territori, mentre n'hi hagi de buits». El candidat a president del Govern ha continuat afirmant que «a les Illes Balears no hi ha una manca d'habitatge, sinó gent sense poder-hi accedir dignament».