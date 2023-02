Clara majoria: el 79% dels nostres lectors consideren que les Balears viuen un procés d'emergència lingüística

Clara majoria. El 79,46% dels nostres lectors consideren que «les Balears viuen un procés d'emergència lingüística i el castellà amenaça de substituir la llengua pròpia». A més, el 17,85% creuen que aquests 40 anys d'autonomia han suposat un impuls per a la recuperació de la llengua catalana, «però queda molta feina per a fer cap a la plena normalització». Finalment, només el 2,89% considera que «el català s'ha consolidat com la llengua pròpia de les Balears».

Aquesta segona enquesta centrada en els 40 anys de l'Estatut d'Autonomia ha estat tot un èxit de participació. Els nostres lectors, com es desprèn dels resultats, s'han posicionat clarament respecte a la situació social del català després de quatre dècades de recuperació de la llengua pròpia.

Resulta evident que, en termes generals, l'Estatut ha suposat un impuls envers la normalització de la llengua pròpia. Tant en l'àmbit administratiu com en l'àmbit social, la llengua catalana s'ha fet present dins la societat, que no només la contempla com una llengua relegada a l'àmbit privat, com passava en temps del franquisme.

No obstant això, la situació de la llengua no és la desitjable. La majoria d'experts considera que queda molta feina per a fer cap a plena normalització. Una bona mostra són les constants discriminacions lingüístiques que es donen en tots els àmbits socials. També n'és una bona mostra la polèmica generada per l'exempció del català a la sanitat que gràcies a l'impuls de la societat civil s'ha pogut aturar.

Fins i tot, algunes veus apunten que les Balears viuen un procés d'emergència lingüística i que, si no es reverteix, en poques dècades el castellà pot arribar a substituir el català com a llengua social predominant. Una situació que corrobora el parer dels nostres lectors.

Així, els partits d'esquerra poden agafar nota i procurar posar en el centre dels seus programes de cara a les eleccions de maig la protecció de la llengua pròpia. Almenys que per una tercera legislatura, la qüestió lingüística no quedi relegada a l'oblit.