Ports IB impulsa la recuperació del jaciment arqueològic a l'illot dels Frares

Ports IB afronta les actuacions de recuperació i conservació del jaciment arqueològic de l'illot del Frares (Colònia de Sant Jordi) com «un projecte de rehabilitació estratègic que pot convertir-se en un referent per a la recuperació d'elements amb valor patrimonial a zones portuàries».

Segons ha explicat el Govern aquest dissabte, les actuacions es varen iniciar durant el mes de desembre de 2022, quan es va fer una retirada de vegetació, deixalles i fems de la major part de l'illot i també es va començar a treure la terrera de les excavacions de 1972. Al llarg del 2023 es retiraran els elements de formigó que hi ha damunt el jaciment arqueològic.

Per a aconseguir aquesta fita, Ports IB ha dut a terme distintes actuacions juntament amb diferents representants de l'àrea de Patrimoni del Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Ses Salines, així com amb els representants de diverses institucions interessades en el projecte, com ArqueoCET o Amics de sa Galera, amb els quals ha arribat a diferents acords.

A l'illot dels Frares hi ha un dels jaciments arqueològics «més maltractats de totes les Balears. De fet, avui dia ja només se'n poden veure unes poques restes pertanyents a un mur i a dues o tres tombes. Però, segons el Govern, cal remarcar que aquell indret va ser «un lloc amb activitat humana des de temps prehistòrics i un punt cabdal del port en temps històrics, especialment des del canvi d'era fins ben entrat el segle VII dC i, sobretot, entre els segles V i VII dC, quan s'hi instal·laren monjos del monestir de l'illa de Cabrera».

Cal afegir, a més, que es tracta d'un paratge natural espectacular, amb unes vistes privilegiades a la bocana del port de la Colònia de Sant Jordi, a l'illot de Na Guardis i cap a l'arxipèlag de Cabrera. Segons el Govern, era, però, «un indret que s'havia tornat impracticable, tant per la vegetació que hi havia crescut com per les deixalles i el fems que s'hi havien acumulat».

Atès que l'illot dels Frares és titularitat de Ports de les Illes Balears i que cada any hi passen per davant milers de persones (sobretot visitants del Parc Nacional de Cabrera), es va arribar a un acord per dissenyar i engegar el projecte del Centre Especial de Treball de Neteja, Manteniment i Conservació de Jaciments Arqueològics de les Illes amb ArqueoCET, Associació per a la Salut Mental Gira-Sol i Amics de sa Galera. Aquest projecte parteix de la base que cada jaciment arqueològic visitable necessita entre dues i tres accions de neteja i manteniment cada any i de l'evidència que el treball enmig de la natura, descobrint i cuidant patrimoni, és una tasca enriquidora, transmissora de serenor i estimuladora d'autoestima i autoconfiança.

Per tant, segons han indicat, es pot recalcar que els principals objectius de les feines fetes a l'illot dels Frares són els següents:

1. La inserció laboral de persones amb discapacitat per trastorn mental i/o de joves en risc d'exclusió social des de la cultura i el patrimoni.

2. La recuperació i conservació del patrimoni arqueològic.

Amb motiu del Dia de les Illes Balears, el pròxim dimarts 28 de febrer a les 18.30 h, al Centre de Visitants del Parc Nacional de Cabrera, tindran lloc les conferències 'L'illot dels Frares de la Colònia de Sant Jordi: un jaciment arqueològic amb molta història', a càrrec de Mateu Riera Rullan (arqueòleg UAB-FHEAG-ICAC), i 'Sostenibilitat social i patrimonial', a càrrec de Joan Miquel Morey, coordinador d'ArqueoCET.