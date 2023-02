El Parlament celebra el 40è aniversari de la promulgació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears

El Parlament celebra enguany el 40è aniversari de la promulgació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Així, el president Vicenç Thomàs ha presentat els actes programats amb motiu d'aquesta commemoració i ha convidat la ciutadania de les Illes Balears a celebrar aquesta efemèride.

Per a Thomàs, amb la celebració del quarantè aniversari de la nostra norma institucional bàsica i amb la programació d'aquests actes es pretén que els ciutadans puguin entendre què ha significat l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears i com ha modificat la societat al llarg dels darrers quaranta anys. El president ha destacat la importància que ha suposat l'Estatut per a l'assoliment de competències de l'Estat i per a la transferència d'algunes d'elles als consells insulars; també l'ha qualificat de clau del nostre autorgovern que ha permès establir els instruments per a construir la nostra comunitat autònoma a més d'elaborar unes lleis i unes polítiques adaptades a la realitat social i recaptar ingressos propis i gestionar els recursos per garantir i enfortir l'estat del benestar. El president també ha anunciat, dins el marc d'aquesta celebració, la presentació d'una imatge d'identitat corporativa nova del Parlament de les Illes Balears.

Actes programats pel Parlament

1.Taules rodones

Per a commemorar aquest aniversari, s’ha previst la celebració d’una sèrie d’actes entre els quals hi ha un cicle de taules rodones que duen per títol “Què significa l’Estatut per a tu?” i que es duran a terme a cada una de les illes.

L’objectiu d’aquests col·loquis és aprofundir en el coneixement sobre el desenvolupament del mandat estatutari i el seu impacte sociològic positiu pels habitants de l’Arxipèlag. Per això, es compta amb la participació de personalitats de cada una de les illes que estan vinculades a diferents àmbits de la societat. Realitzaran una exposició inicial cadascun i després s’iniciarà un debat entre els participants que serà moderat per una periodista. El públic assistent podrà formular preguntes al final de cada col·loqui.

La primera taula rodona se celebrarà dimecres que ve, dia 15 de febrer, a Menorca, a l'Ateneu de Maó, a les 19.30 hores, on hi participaran: Josep Maria Quintana, Joan Huguet, Joana Barceló i Joan Rita. El debat serà moderat per la periodista Cristina Bugallo.

Les següents se celebraran a Formentera (23 de febrer), a Mallorca (9 de març) i a Eivissa (30 de març).

2. Exposició fotogràfica

L’exposició itinerant per les quatre illes consistirà en una selecció de fotografies realitzades al llarg d’aquests quaranta anys per reporters gràfics a les Illes Balears, principalment sobre la repercussió social rellevant del desenvolupament estatuari. L'exposició serà inaugurada dia 6 de març a sa Llotja (Palma), la setmana del 13 de març s'instal·larà al claustre del Carme de Maó, la setmana del 20 de març al convent dels Dominics d'Eivissa i, finalment, la setmana del 27 de març se situarà al Centre de Dia del Consell Insular de Formentera.

3. Acte institucional

Dia 1 de març el Parlament de les Illes Balears celebrarà a la sala de plens l'acte institucional del Dia de les Illes Balears, coincidint amb l'aniversari de l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears. El discurs del president Vicenç Thomas i un acte de reconeixement cap a persones que feren possible la redacció i pervivència de l'Estatut al llarg d'aquests anys, centraran l'acte de celebració del quarantè aniversari de l'Estatut on hi assistiran representants de les principals institucions de la Comunitat i de la societat civil de les Illes Balears.

4. Jornada de portes obertes

Els dies 25 i 26 de febrer i dia 1 de març, se celebraran unes jornades de portes obertes. Tal com s’ha fet en les darreres edicions, les visites es faran amb entrada lliure i amb l’opció de seguir el recorregut per les diferents sales de la cambra autonòmica amb les explicacions d'una audioguia en 6 idiomes (català, castellà, anglès, francès, alemany i italià), apropant la institució també als visitants d’altres països.

5. Visites teatralitzades

Els dies 3, 4 i 5 de març estan previstes sessions de Visites Teatralitzades Familiars amb la intenció d’oferir als ciutadans i ciutadanes una nova forma de conèixer la Cambra Autonòmica, a més de donar suport a la cultura amb una iniciativa lligada a les arts escèniques.

6. Concert commemoratiu dels quaranta anys del Parlament

Per a dia 4 de març, al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca (Palma), s'ha organitzat un concert obert i gratuït commemoratiu dels quaranta anys del Parlament, a càrrec de la Fundación Studium Aureum.