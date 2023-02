Creus que l'Estatut d'Autonomia compleix amb les expectatives d'autogovern de les Balears 40 anys després de la seva aprovació?

Enguany es compleixen 40 anys de la proclamació de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i, per a celebrar-ho, dBalears ha preparat un seguit d'enquestes per demanar als nostres lectors el seu parer sobre el marc institucional actual.

Aquesta setmana l'enquesta se centra en l'autogovern. L'Estatut ha significat un marc propi de gestió integrat a l'Estat espanyol que ha donat bons fruits, però també ha mostrat sengles mancances.

A primera vista, la majoria de forces progressistes lloen el que ha significat per a l'autogovern la declaració de l'Estatut, però hi ha visions crítiques amb l'actual marc normatiu.

Moltes veus, la majoria de l'esquerra de país, reclamen una major sobirania en àmbits estratègics per a l'arxipèlag, així com un règim fiscal propi més ambiciós i just amb la realitat fiscal del nostre territori.

Altres veus, com ara l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) reclamen, fins i tot, trencat amb l'actual marc autonomista i crear un Estat propi. Poder comandar a casa nostra sense la intromissió d'Espanya.

Però també hi ha mirades regressives, com ara l'extrema dreta de Vox, que han posat sobre la taula la possibilitat de suprimir l'autonomia i la creació d'una Espanya centralitzada.

Donada aquesta situació, les respostes d'aquesta primera enquesta sobre l'Estatut d'Autonomia i l'autogovern són les següents:

-Compleix amb escreix les expectatives del pacte constitucional.

-Compleix, però cal més autogovern en àmbits estratègics.

-El que cal és trencar amb l'autonomisme i proclamar un Estat propi.

-Cal suprimir l'autonomia i integrar-nos plenament en una Espanya centralitzada.