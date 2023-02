CCOO denuncia que la Conselleria no pagarà amb caràcter retroactiu el pas a A1 del professorat d’FP interí o jubilat

Una reclamació històrica del sindicat CCOO ha estat la integració del professorat d’FP al cos de secundària, reclamació que finalment s’ha aconseguit inicialment amb l'aprovació de la LOMLOE i s’ha concretat amb el Reial Decret 800/2022 que regula el pas del professorat d’FP al cos de secundària.

Amb aquesta resolució, el professorat tècnic d'FP amb titulació universitària pot reclamar ser integrat en el cos de professorat de secundària, la qual cosa suposa que aquest professorat passarà del nivell A2 a l’A1 i, per tant, trndrà un increment de sou, entre d'altres millores. Aquest augment serà amb caràcter retroactiu des del 19 de gener de 2021 (moment en què es va aprovar la LOMLOE), però aquesta retroactivitat serà només per als funcionaris de carrera. «Aquesta discriminació ha estat denunciada al Ministeri i s’ha presentat un recurs al Reial Decret pel nostre gabinet jurídic, recurs que no impedeix la seva aplicació i només exigeix l’ampliació per a tot el professorat», ha explicat CCOO.

Les conseqüències que es deriven d’aquest Reial Decret són que el professorat interí d'FP «no pot participar en el procediment d'integració i cobrar amb caràcter retroactiu, i tampoc no permet cobrar als funcionaris que estaven en pràctiques o bé ara jubilats», apunta el sindicat. CCOO ja va denunciar aquest aspecte a la Mesa General, per suposar un greuge comparatiu i una discriminació contrària a la normativa europea, i per aquest motiu varen recórrer el Reial Decret que regula la integració d'FP a secundària, permetent als afectats per aquesta discriminació sol·licitar-ho mitjançant reclamacions i recursos.

Per a revertir això, des del sindicat han iniciat una campanya de reclamacions per als seus afiliats i per a qualsevol professional que es trobi en aquesta situació.

A més, des del sindicat, han tornat a denunciar i a recordar a la Conselleria d’Educació la injustícia que s’està fent al col·lectiu de professors tècnics d’FP sense titulació però amb més de 25 anys d'experiència que s’ha vist al carrer, mentre que altres territoris permeten que aquests docents continuïn exercint.