El Consell de Mallorca se suma a la Festa de l'Estendard per celebrar la Diada de Mallorca

El Consell de Mallorca ha participat aquest dissabte en la celebració de la Festa del Estendard, sumant-se a la comitiva oficial amb motiu de la Diada de Mallorca 2022. A l'acte han assistit la presidenta del Consell, Catalina Cladera, les vicepresidentes primera i segona, Bel Busquets i Aurora Ribot, consellers de l'entitat, alcaldes de l'illa i el president de la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib).

L’acte ha començat amb la tradicional col·locació del Reial Penó al centre de la Plaça de Cort i la interpretació de La Balanguera. Posteriorment, ha tengut lloc a la Catedral la missa presidida pel Bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull. A continuació, a la plaça de l’ajuntament de Palma s’ha dut a terme la interpretació de 'La Colcada', de Pere d'Alcàntara a càrrec de Miquela Lladó i els infants de l’Escola de Música i Danses de Mallorca, i finalment el lliurament de les medalles d’Or de la Ciutat a la Sala de Plens de l’ajuntament de Palma.

La colla de gegants del Consell de Mallorca: la reina Esclarmunda de Foix, el rei Jaume II, el rei Sanç i el rei Jaume III, des de feia quatre anys per motius de seguretat no protagonitzaven cap trobada, ni tampoc ballades i plantades de caràcter institucional. Aquest 31 de desembre, la colla que aquest any ha estat totalment restaurada, ha fet una plantada a la porta del Palau del Consell insular i posteriorment la reina Esclarmonda i el rei Jaume II han acompanyat a la comitiva fins a la catedral després de cinc anys sense formar part de la festa.

El d’avui és l'últim acte institucional que es du a terme dins del programa Diada de Mallorca 2022 organitzat per la institució. En aquesta edició l’oferta s’ha duplicat en quant a rutes i activitats culturals i les visites teatralitzades s’han multiplicat per quatre. Fins aquest 31 de desembre el Consell ha ofert una agenda d’activitats per a tots els públics. El Consell celebra el dia 31 de desembre la Diada de Mallorca en homenatge a l'entrada de Jaume I el Conqueridor a Madina Mayurqa --actual ciutat de Palma-- el darrer dia de l'any de 1229.