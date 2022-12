SIAU: «A docents que formen part del sindicat se’ls va amenaçar en fer-los visites de nit als seus domicilis»

El mes passat, el sindicat SIAU va denunciar que docents que anaven a les seves candidatures rebien «pressions constants de diversos sindicats ja consolidats» perquè hi renunciassin.

Ara, una vegada passades les eleccions sindicals docents, han volgut denunciar públicament que un grup de membres de SIAU han estat víctimes d'amenaces greus: «A diversos docents que formen part de SIAU se’ls va amenaçar en fer-los visites de nit als seus domicilis particulars, també se’ls va dir que la seva carrera professional i honorabilitat es veurien perjudicades i afectades seriosament, que es preparessin per allò que els hi vendria a sobre, etc. Per si no n’hi havia prou amb les amenaces, es varen fer acusacions molt greus cap a membres de SIAU, falsedats que res tenen a veure amb la realitat i que l’únic propòsit d’aquestes consistia a desprestigiar, desacreditar i fer el màxim de mal possible».

Des de SIAU remarquen que «tanmateix, els individus que han participat d’aquest joc tan brut finalment han estat castigats a les urnes, rebotant-los en contra seva tot el mal que pretenien fer. Així i tot, i a causa de la gravetat dels fets, es varen haver de denunciar a les autoritats competents unes amenaces greus, que de materialitzar-se en el futur, se sabria bé d’on provenen i no quedarien impunes».