Els metges d'Atenció Primària de les Balears, a favor de convocar una vaga

Els sanitaris participants a l'assemblea del Fòrum d'Atenció Primària han votat, a mà alçada, si farien vaga i el sí ha estat generalitzat.

Així ho han comunicat fonts del sindicat mèdic Simebal, que han especificat que, en tot cas, ells serien els que l'haurien de convocar, una acció que prendran «una vegada que duguin a terme altres passos».

Segons Simebal, l'objectiu de l'assemblea, que va tenir lloc aquest dijous a Palma, era conèixer l'opinió dels facultatius i concretar possibles accions per a manifestar les seves reivindicacions laborals.

«La protesta dels metges de les Balears és una crònica anunciada. Porten mesos queixant-se d'agenda infinita, de no tenir temps per a veure els pacients i cansament per una càrrega laboral que porta a no atendre bé la població», han remarcat.