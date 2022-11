Descobreixen a Mallorca fragments del primer text filosòfic de la humanitat

Fragments de papir escrits fa 4.000 anys han passat més d'un segle inadvertits al Museu Bíblic de Mallorca fins que l'egiptòloga Marina Escolano-Poveda va descobrir que, a més de ser els més antics de l'Estat espanyol, formen part essencial del primer text filosòfic de la humanitat.

L'egiptòloga alacantina ha remarcat que es considera «el primer text filosòfic de la història». «Aquests textos són molt rars. Les composicions literàries d'aquella època no en passen de vint i la majoria són molt fragmentàries», apunta l'especialista. Al text que es coneixia fins a la troballa dels Papirs de Mallorca es recull el diàleg entre l'home, que no té nom, i la seva ba, un concepte que s'ha traduït com a ànima, però «s'havia discutit durant un segle» quin era el detonant d'aquest debat, ressalta. Els nous fragments aporten dos elements essencials: primer, s'identifica el protagonista com l'home malalt, cosa que explica el seu diàleg amb la mort, i, en segon lloc, situa el marc de la narració, que és el relat que aquest home fa a terceres persones entre les quals hi ha una dona, Ankhet.

Escolano-Poveda té ara com a prioritat portar els papirs de Mallorca al Museu Egipci de Berlín per a garantir-ne la conservació correcta abans de tornar-los a l'illa i completar l'estudi de la ubicació d'aquests fragments en el conjunt. A més, treure'ls del marc i estudiar el paper de diari donaria informació sobre com varen arribar a Mallorca.