Comencen els horaris d’hivern del bus interurbà de Mallorca

Aquest dimarts, 1r de novembre, entren en vigor els nous horaris d’hivern del servei de bus interurbà de Mallorca. Per una banda, finalitzen les línies i l’oferta incrementada a zones costaneres pròpies d’estiu, mentre es reforça el servei de les línies principals entre els nuclis principals de la part forana i Palma per donar resposta a l’increment d’usuaris freqüents de la xarxa interurbana del TIB.

Les línies troncals entre les zones de més demanda i Palma incrementen el nombre de freqüències i amplien l’horari comparat amb la temporada d’hivern de l’any passat. En aquest sentit, la línia 501 que uneix Manacor, Felanitx, Campos i Llucmajor amb Palma disposarà de set expedicions més per sentit entre setmana i cinc més els diumenges i festius. A més, entre les 12.45 i les 19.20 h hi haurà un bus cada 30 minuts entre Palma i Llucmajor. La línia 401 Cala Millor sud – Palma reforça el servei entre les 14.35 h i les 17.40 h amb sortides des de Palma cada 30 minuts. A la zona nord, la línia 301 Port de Pollença – Palma millora amb cinc expedicions més d’anada i quatre de tornada els caps de setmana. I els usuaris de Can Picafort i la badia d’Alcúdia tindran més servei amb la línia 302 per anar a Palma.

L’horari nou també estrena millores en les connexions amb els dos hospitals de referència a Palma. Els nuclis de Llucmajor i s’Arenal de Llucmajor disposaran d’una connexió directa amb l’hospital de Son Llàtzer amb la línia 508 que uneix Sa Ràpita amb Palma. Els usuaris disposaran de deu expedicions d’anada i deu de tornada, de dilluns a divendres, i els caps de setmana nou busos per sentit. Per la seva part, les línies 202 Estellencs-Palma i 203 Port de Sóller-Valldemossa-Palma tindran una nova parada a l’Hospital de Son Espases que millorarà el temps de recorregut del viatge i permetrà incrementar els passos d’aquestes línies per al recinte hospitalari.

A nivell més local es poden destacar els augments de servei d’hivern de les línies urbanes 122 Port d’Andratx-Andratx-Peguera-Santa Ponça i 322 Pollença-Port de Pollença-Alcúdia-Port d’Alcudia, sobretot els cap de setmanes comparat amb l’hivern de l’any passat. A la zona de migjorn els nuclis de Santanyí, Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi tindran un servei amb Campos cada hora durant gran part del dia. A Campos les línies van coordinades amb la línia troncal 501 a Manacor i Palma.

Tot i que la majoria de la planta hotelera tanca a partir del 1r de novembre, existeix una tendència d’allargament de la temporada. Per això, el Consorci de Transports manté una capacitat addicional durant les dues primeres setmanes de novembre, emprant busos de 18 metres a les línies principals dels nuclis costaners de Calvià i l’allargament de l’horari d’estiu de les línies 203 Palma – Valldemossa – Port de Sóller i 231 Port de Sóller-Lluc-Alcúdia.