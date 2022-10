El Consell revalorarà la capacitat de càrrega turística de Mallorca

El Consell de Mallorca celebra aquest dimecres el Debat de Política General Insular 2022, el darrer que es durà a terme durant aquesta legislatura. La presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha anunciat a la primera jornada del Debat la posada en marxa d’un pla de 13 mesures contra la inflació al qual es destinaran 22 milions d’euros i que té com a objectiu «protegir a qui més ho necessita, la classe mitjana i treballadora d’aquesta terra», ha assenyalat.

Aquest pla recull mesures immediates per a combatre la inflació. Una de les més destacades és el nou Bo per a famílies. Cladera ha anunciat que el Consell ampliarà amb 5 milions d’euros més la dotació d’aquesta ajuda l’any vinent fins arribar als 10 milions d’euros. Aquest bo, que es pot demanar a partir d’aquest divendres, està adreçat a les famílies amb una renda inferior als 40.500 € a l’any. Es tracta d’un ajut econòmic de 200 euros per a omplir la cistella de la compra, pagar la factura energètica o qualsevol despesa habitual de la llar.

La presidenta també ha anunciat dins d’aquest pla que la institució insular dedicarà 2,5 milions per oferir ajudes de 200 euros a les famílies amb fills federats perquè puguin practicar esport i 1 milió per donar suport a l’emancipació juvenil. El Consell també invertirà mig milió d’euros per a promoure la formació de monitors i a millores en les instal·lacions juvenils. Es destinarà alhora un milió d’euros per a ajudar les escoletes de 0-3 anys i la institució realitzarà una aportació complementària a la del Govern per a impulsar la gratuïtat de l'etapa 2-3 anys.

​​​​​​​D’altra banda, durant 6 mesos s’elimina el copagament en els centres de dia per a la gent gran. Una ajuda que compta amb un pressupost de 100.000 euros. I es posa en marxa una nova edició del programa Gaudeix Senior que disposa d’un pressupost de 450.000 euros.

Altres mesures del pla contra la inflació són el Bo PIMES Factura energètica per a protegir a PIMES i autònoms amb 4 milions d’euros i 450.000 més per l’Oficina Accelera PiMES, per impulsar la modernització de les petites i mitjanes empreses. El Consell també dedicarà un milió d’euros per reactivar el petit comerç i fomentar el consum de producte local i 600.000 euros per impulsar la cultura de la mà d’associacions, empreses i autònoms del sector. I també 100.000 per ajudar a la gratuïtat dels llibres de text de l’alumnat de la UNED.

Entre els anuncis realitzats per la presidenta del Consell al Debat de Política Insular 2022 destaquen la modificació del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) per revalorar la capacitat de càrrega turística de l’illa; l’augment de la plantilla d’inspectors de turisme amb 5 persones més que s’afegiran als 15 ja existents, a la vegada que es reforçarà la tramitació de les sancions per ser més efectius en el seu compliment. L’obertura el 2 de novembre del primer carril Bus-VAO que anirà des de l’aeroport al Palau de Congressos de Palma.

També ha explicat que l'ITV temporal de Magaluf romandrà oberta fins meitat del 2023, quan s’obrirà la cinquena estació de Son Bugadellas. I que en els pròxims mesos el Consell signarà amb les entitats del Tercer Sector el Pacte per la Discapacitat. Altres temes destacables són la posada en marxa del Distintiu Serra que col·laborarà amb el manteniment, preservació i protecció de la serra de Tramuntana i la inauguració del refugi de Galatzó amb 52 places, al que seguirà l’inici d’obres en 2023 del nou refugi de Raixa, amb altres 50 places més.

La presidenta també ha anunciat que el Consell destinarà fins a 30 habitatges per a 60 dones víctimes de violències masclistes par a ampliar la xarxa d’acollida i atenció a dones en aquesta situació.

Altres temes que ha destacat al seu discurs són la descontaminació de la central d’Alcanada, a principis de 2023 amb la previsió de rebre 4’5 milions d’euros de fons de transició justa. El fet de duplicar el pressupost les ajudes als municipis per a que impulsin polítiques de joventut amb 1.200.000 euros per als pròxims dos anys. I la inversió de 20 milions d’euros en els pobles de Mallorca per a reduir les fuites d’aigua potable de les xarxes municipals.