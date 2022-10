Més de 260.000 persones es troben en risc de pobresa i exclusió social a les Balears

Aquest divendres, EAPN-Illes Balears ha presentat al Parlament l’Informe sobre l’estat de la Pobresa a les Illes Balears 2022 i una de les seves principals conclusions és que sembla que es consolida la tendència a l’alça dels indicadors de pobresa a les Balears.

Així, les primeres dades oficials sobre pobresa de què es disposa d’ençà l’esclat de la pandèmia i, com ja palesaven diversos estudis i, sobretot, l’augment de la demanda envers els serveis públics i les entitats socials, el nombre de persones en risc de pobresa o exclusió social s’ha incrementat de manera molt significativa a les Balears, passant del 20% al 22,4%. Per si aquest percentatge no fos suficientment esfereïdor, en nombres absoluts significa que més de 262.000 persones es troben en aquesta terrible situació a les Illes Balears.

Aquesta taxa AROPE, l’indicador europeu més rellevant per mesurar la pobresa i l’exclusió social (que estrena metodologia per adaptar-se millor a la realitat), recull que la pandèmia deixa més persones per sota del llindar de la pobresa (del 14,1 al 17,6%) i a moltes més famílies vivint en llars amb baixa intensitat de treball (del 2,7 al 7,3%), mentre que la privació material i social severa es mantén en xifres similars a l’any passat (quan va experimentar un espectacular increment del 140%).

Tot i això, les Balears continuen per sota la mitjana estatal en la taxa AROPE, que enguany se situa en el 27,8% de la població espanyola, gairebé 13.175.000 persones (unes 380.000 més que l’any anterior).

En qualsevol cas, a la presentació s’ha posat l’èmfasi en què les xifres que es presenten serien molt pitjors si no s’haguessin desplegat, des de tots els nivells de l’administració, les mesures i polítiques del denominat escut social, «insuficient per assolir la màxima de no deixar a ningú enrere però sens dubte necessari per evitar situacions molt més greus», remarquen. A tall d’exemple, sense el paper del sector públic avui a les Balears hi hauria 171.000 persones pobres més (1.500.000 si parlam a nivell estatal), el que palesa la necessitat d’articular mesures de protecció quan es produeixen crisis (que, no s’ha d’oblidar, sempre afecten de manera més ràpida i més intensa als col·lectius vulnerables).

No obstant això, EAPN-Illes Balears defensa, amb propostes immediates i a mitjà i llarg termini, capgirar una realitat que en cap cas s’ha de considerar irreversible. En aquesta línia, a banda de destacar el paper de les administracions i la importància del sector públic (demostrada en la gestió de la pandèmia i pel desplegament del denominat escut social), demanda implementar les estratègies que ens permetin avançar cap a una societat més justa: una valenta reforma fiscal, la garantia de l'accés a drets fonamentals (com ara l’habitatge, principal palanca de la inclusió social, o la garantia d’ingressos) i, més a llarg termini, la reorientació d’un model econòmic quan funciona a ple rendiment, condemna a una part significativa de la seva ciutadania a l’exclusió social i quan cíclicament redueix o atura la seva marxa incrementa i agreuja la pobresa i la desigualtat.

Per últim, la Xarxa per la Inclusió Social i totes les entitats que la composen han volgut posar en valor el treball que desenvolupen per a assolir aquests reptes i continuar reivindicant el desplegament de totes les mesures necessàries per a aconseguir que l’ambiciós però necessari objectiu d’erradicar la pobresa sigui una realitat.