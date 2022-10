El X Congrés Internacional d'Estudis Fenicis i Púnics reunirà a Eivissa més de 300 investigadors de tot el món

Més de 300 investigadors de tot el món assistiran al X Congrés Internacional d'Estudis Fenicis i Púnics, l'esdeveniment més important en el món de l'arqueologia fenicipúnica, organitzat pel Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera (MAEF) —centre adscrit a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears— i el Consell d'Eivissa.

La desena edició d'aquesta cita se celebrarà, del 17 al 21 d'octubre del 2022, al Palau de Congressos d'Eivissa (Santa Eulària des Riu), principal equipament de l'illa per a la celebració de grans esdeveniments multitudinaris. A més dels 300 investigadors assistents de forma presencial, el congrés compta amb 574 persones inscrites com a autores en comunicacions orals i pòsters, i una cinquantena de persones oients interessades en la temàtica.

És la primera vegada que les Illes Balears acullen aquest esdeveniment que se celebra cada quatre anys a diferents països. Durant cinc dies, la comunitat científica internacional que treballa en el món de l'arqueologia fenicipúnica es reunirà a Eivissa per presentar les novetats de la recerca en àmbits tan variats com les fonts i la historiografia, l'economia, la religió o la vida quotidiana d'aquesta cultura del Mediterrani antic. Eivissa, com a colònia fenícia primer, i més tard, púnica, va ser escollida pel Comitè Científic Internacional com la seu de la desena edició de 2022.

Per primera vegada, el Congrés Internacional d'Estudis Fenicis i Púnics serà retransmès en directe en línia. Els enllaços per a connectar-se a les sessions es penjaran al web del congrés www.xciefpeivissa22.com, i estaran oberts a tothom.

L'edició d'enguany començarà amb la conferència inaugural a càrrec del secretari del Comitè Científic Internacional del Congrés d'Estudis Fenicis i Púnics, el doctor Piero Bartoloni, catedràtic d'Arqueologia Fenícia de la Universitat de Sàsser (Sardenya, Itàlia), sota el títol 'Una pagina di storia scritta dall'archeologia'.

Arqueologia submarina

Una de les grans novetats de la nova edició d'aquest congrés seran tres noves sessions impulsades pel Comitè Organitzador. La primera d'elles, programada pel primer dia, és la sessió sobre Arqueologia submarina i navegació, en la qual cal destacar la participació de Rafael Sabio, director de Museu Nacional d'Arqueologia Subaquàtica ARQVA, qui presentarà una comunicació sobre el derelicte d'època fenícia Mazarrón II (Múrcia).

El segon dia inclou la sessió doctoral, un espai dedicat a què els joves investigadors puguin presentar els seus projectes de recerca doctoral. A més, es presentaran dues sessions sobre Projectes de Museïtzació i Divulgació del patrimoni fenici i púnic —en la qual l'equip del MAEF presenta diverses contribucions— i sobre Antropologia i estudis d'ADN, que comptarà amb la contribució dels estudis sobre genètica antiga d'investigadors eivissencs.

En el tercer dia del congrés, tots els participants podran gaudir de l'excursió programada pels jaciments d'època fenicipúnica més importants de l'illa d'Eivissa: sa Caleta i ses Païsses de Cala d'Hort (Can Sorà), gestionats pel Consell d'Eivissa, i el Puig des Molins, gestionat per la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears. També es podrà visitar el Museu Monogràfic Puig des Molins, i acabar el dia amb una visita patrimonial per Dalt Vila i un concert, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament d'Eivissa.

Religió i iconografia

El dijous 20 d'octubre es reprenen les activitats al Palau de Congressos, entre les quals destaca la sessió sobre Religió i iconografia, amb la participació d'investigadors cèlebres com Giacchino Falsone (Università degli Studi di Palermo), conegut pel fet de ser un dels excavadors de la ciutat fenícia de Motya (Sicília), o Paolo Xella (University of Tübingen), un dels majors estudiosos de la religió fenícia, que a més presentarà un nou volum del Diccionari Enciclopèdic de la Cultura Fenícia dedicat a deïtats i personatges mítics (vol. II.1).

El programa del congrés també inclou el darrer dia, divendres 21 d'octubre, les presentacions de dos nous llibres vinculats amb l'arqueologia eivissenca: Campanitas halladas en Ibiza en contexto púnico, de María J. López Grande, Francisca Velázquez, Ana Mezquida i Jordi H. Fernández, i que correspon al número 83 de la sèrie Treballs del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera i ha estat editat per la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del GOIB. I La cueva-santuario de Es Culleram (Ibiza), de M. Cruz Marín Ceballos, María Belén Deamos i Ana M. Jiménez Flores i editat per la Universitat de Sevilla.

Manuel Pimentel

Per concloure el Congrés, se celebrarà una conferència oberta al públic a càrrec de Manuel Pimentel, exministre de Cultura i director del programa televisiu Arqueomanía. La conferència titulada '¿Por qué la arqueología fenicia interesa tanto en nuestros días?' serà gratuïta, i oberta a tothom fins a esgotar l’aforament de l'Auditori del Palau de Congressos.

Finalment, el Comitè Organitzador també ha preparat dues excursions més per al cap de setmana. Dissabte es visitaran els jaciments arqueològics de Formentera (en col·laboració amb el Consell de Formentera) i diumenge es visitarà la cova-santuari des Culleram (en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja).