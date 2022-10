El Consell pretén que el refugi antiaeri ubicat a l'antic edifici de carreteres sigui visitable

El Consell de Mallorca treballarà perquè el refugi antiaeri ubicat a l'edifici de carreteres sigui visitable. El conseller Javier de Juan ha assenyalat que «aquest patrimoni històric s'ha de donar a conèixer perquè tothom conegui el passat recent i que ningú no oblidi el que significa viure una guerra civil». L'objectiu és que el públic pugui accedir-hi, tal com ara es pot fer al refugi antiaeri de l'edifici del Palau del Consell.

La directora insular de Patrimoni, Kika Coll, ha assegurat que «és bo donar a conèixer un patrimoni tan singular, relacionat amb un període tan important com és la Guerra Civil». La seva obertura al públic «permetrà explicar el passat més recent des del mateix lloc on un centenar de persones es refugiaven dels bombardejos».

De Juan ha explicat que es podrà recuperar el refugi quan aquest edifici tengui un nou ús, ja que el disseny inclou la seva conservació i reparació perquè es pugui visitar sense cap problema. Actualment està tancat. Previsiblement en un futur, l'edifici acollirà el servei de la Direcció Insular d'Igualtat i Diversitat.

En aquest cas no es tracta d'un refugi públic, sinó que era per protegir els treballadors i la gent que hi havia en el moment, «tot i que no es negava l'entrada a ningú», ha assenyalat l'investigador Bartomeu Fiol. Els refugis antiaeris públics tenien l'entrada des del carrer.

Fiol és l'expert que fa la conferència i la visita guiada que es du a terme al refugi del Palau del Consell, el qual ja han visitat unes 120 persones. Aquesta activitat gratuïta sempre ha completat aforament. A la conferència Fiol explicà la història dels refugis de Palma i el context en el qual es construïren. Després, en grups reduïts de vint persones, es va visitar el refugi situat davall l'escala d'honor del Palau.

A Palma, durant la Guerra Civil Espanyola, es varen construir uns 130 refugis públics i més de 600 de particulars. Finalitzada la guerra, la majoria es varen cegar, i amb el temps quedaren oblidats.