El Pi presentarà una esmena a la modificació de la llei de conservació d'espais de rellevància ambiental

El Pi Proposta per les Illes Balears presentarà una esmena a la totalitat a la llei de conservació d'espais de rellevància ambiental. Així ho ha anunciat Josep Melià, el portaveu de la formació al Parlament. «Aquest projecte de llei pretén que la conselleria de Medi Ambient faci urbanisme i ordenació del territori, quan aquestes competències pertoquen als Ajuntaments i Consells Insulars», ha criticat Melià.

En aquest mateix sentit, el portaveu ha assenyalat que amb la modificació que es pretén aprovar es genera una «enorme inseguretat jurídica», ja que el Govern pot deixar sense efecte autoritzacions atorgades quan s'està tramitant un pla d'ordenació de recursos naturals o un pla d'usos d'un espai de rellevància ambiental. «Volen dilapidar qualsevol seguretat jurídica i el patrimoni adquirit per part dels propietaris que es poden trobar que un dia per l'altre es queden sense l'autorització quan els hi ha costat anys aconseguir-la».

Amb tot, Melià ha declarat que amb la nova norma es vol eliminar la possibilitat de participació. «El procediment que es crea per tramitar aquests instruments de gestió i ordenació d'àmbits de rellevància ambiental el que fan és llevar la possibilitat que la societat civil participi i que hi hagi més transparència».