Els ajuts per a comunitats energètiques també aniran destinats a millorar la mobilitat

El director general d'Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha anunciat aquest dimecres en el marc de les jornades Iber-REN, cicle de conferències tècniques celebrat a Madrid i que aborda els temes més urgents del sector de les energies renovables a la península Ibèrica, que la línia d'ajuts dotada amb 20 milions d'euros per establir comunitats energètiques als polígons industrials també aniran destinades a millorar la mobilitat de les Illes Balears.



Malagrava ha informat que la línia P5.L4 del Pla d'Inversions en Transició Energètica de les Illes Balears (PITEIB) per crear comunitats energètiques a polígons, estableix quatre programes d'incentius centrats a fomentar les instal·lacions d'autoconsum renovable i fomentar les instal·lacions d'emmagatzematge, però també de foment de l'adquisició de vehicles elèctrics d'ús exclusiu per a membres de la comunitat (cotxes, motos, bicis o patinets) o la instal·lació de punts de càrrega. El director general ha avançat que en el cas d'adquisició de vehicles els ajuts poden arribar fins a 8.500 euros per adquirir un cotxe elèctric, 2.000 euros per a una moto o 700 per a una bici elèctrica.



En paraules del director general, «amb l'obertura de la primera convocatòria centrada en la constitució de comunitats energètiques, veurem com els 233 milions d'euros per a la transició energètica comencen a arribar a la ciutadania i a les empreses. Els resultats seran visibles i palpables en poc temps. Gràcies a 20 milions d'aquests 233, es preveu donar ajuts a unes 30 comunitats energètiques i instal·lar al voltant de 20 MW, a la vegada que induir una inversió privada de 20 milions d'euros més. Crec que començar per fer dels polígons uns espais més verds i descarbonitzats és una bona notícia per a les Illes Balears; però hem de posar també l'èmfasi en la mobilitat, i és per això que aquesta línia d'ajuts també potenciarà l'aposta per a l'adquisició de vehicles elèctrics per als membres de la comunitat».



Malagrava, a més, ha informat que el Govern realitzarà unes jornades informatives el proper dilluns 19 de setembre a partir de les 16.30 hores, on es tractarà la posada en marxa d'aquesta línia i que ajudarà a democratitzar l'energia de les Illes Balears. En aquestes jornades participaran el vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes; el director general d'Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava; el director gerent de l'Institut Balear de l'Energia (IBE), Ferran Rosa; la gerent d'ASINEM i representant de la comunitat energètica del Polígon de Marratxí, Mayra Argüelles; la tercera tinent de batle i representant de la comunitat energètica des Galatzó, Marga Plomer; el representant de l'equip tècnic de la comunitat energètica del Polígon de Sant Lluís, Jesús Cardona, i el representant de la comunitat energètica de Som Serveis Energètics, Sanjeev Bhardwaj.