Mallorca i Còrsega intercanvien idees sobre gestió de residus, economia circular, suprareciclatge i inserció social

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, el director insular de Residus, Juan Carrasco, i el director general de TIRME, Rafael Guinea, han donat la benvinguda a la representació del Govern insular entès com la Col·lectivitat Territorial de Còrsega en el Parc de Tecnologies Ambientals de TIRME.

L’objectiu de l’encontre és intercanviar idees i activitats relacionades amb temes de residus, d’economia circular, suprareciclatge i inserció social, en el marc del projecte europeu Erasmus+ d’intercanvi de bones pràctiques.

A més de la trobada institucional i la visita guiada a les instal·lacions del servei insular de residus del Consell de Mallorca, la representació corsa seguirà un programa de visites que entre d’altres inclou conèixer les instal·lacions de MAC Insular i com treballen Fundació Deixalles, Begudes Puig, Save The Med, Tot Herba i Agromart, entre d’altres.

Sobre la visita, la vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient ha agraït a la delegació corsa que «s’hagi interessat pel model de gestió de residus de Mallorca i per conèixer-ne les nostres iniciatives. Veure experiències en gestió de residus ens aporta valor afegit, ja que ambdues illes feim front al pes, cada cop més gran, del turisme i hem d’apostar per una gestió valenta dels residus en un territori finit».

Per la seva banda, el director insular de Residus ha explicat que «aquesta visita també serveix per veure com s’integra la part social i laboral amb l’economia circular i quin paper juguen diferents empreses, associacions i fundacions per fer feina en la línia de la sostenibilitat. Estic convençut que aquesta visita serà molt enriquidora per les dues parts».

La coordinadora del projecte, a càrrec dels projectes europeus de cooperació de la Direcció d’Afers Europeus i Mediterranis de la Col·lectivitat de Còrsega, Claire-Cécile Carlotti, ha destacat que «estam interessats a aprendre competències pròpies en l’àmbit de l’economia social, solidària i l’economia circular. Aquest és el primer tema de la nostra acreditació Erasmus+ i objecte d’aquesta visita. L’economia circular és molt important per a nosaltres, perquè estam davant d’un turisme de masses, com a illa mediterrània, així que hem de fer front a la gestió de residus, a la reutilització i al reciclatge».

Entre els representants de la delegació corsa hi ha: la directora d'economia social i solidària de la Direcció General de Serveis de la Col·lectivitat de Còrsega, Florence Bonifaci, el director de la Cambra Social i Solidària de Còrsega, Jean-Michel Miniconi, i l’encarregada de la gestió de residus del Departament de Medi Ambient de Còrsega, Marie-Ange Saliceti.

També han assistit la directora de l’estructura social Còrsega moviment solidari, Marie-Florence Dabrin; la directora de l’estructura social Còrsega moviment solidari, Dominique Nofares, i membres de les estructures socials Inserció al Sud de Còrsega i Reciclatge Dino, Pierre Corsi i Deborah Biancarelli.