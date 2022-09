La Conselleria d'Afers Socials afirma que el servei d’informació a l’usuari «garanteix l'atenció en català» i l'STEI els demana que «no embullin»

La Conselleria d'Afers Socials ha reaccionat davant la notícia publicada per dBalears en la qual s'informa que al servei d’informació a l’usuari que depèn d'aquest departament, no es garanteix l’atenció en català.

Des de la Conselleria s'assegura que «aquest servei garanteix l'atenció en català en compliment del decret 11/2017, comptant els treballadors amb els nivells B1, B2 o C1 segons el cas».

La resposta sindical

De la seva part, l'STEI li ha contestat l'aclariment de la Conselleria de manera contundent: «convendria no embullar. El personal funcionari que fa aquestes funcions té el requisit del nivell C1 en compliment d'aquest decret. El personal contractat per aquesta empresa externa té com a requisit aquests nivells? No és el que figura al plec de prescripcions de la concessió».

Reproduïm a continuació el punt referent a aquesta qüestió del plec de prescripcions de la concessió: