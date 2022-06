El Museu Marítim impulsa la seva primera escola d'estiu

El Museu Marítim de Mallorca ha organitzat per primer any des de la seva obertura una escola d’estiu per infants, per fer activitats de lleure tant dins el museu com a prop del seu entorn. La proposta inclou un gran ventall d’activitats de caràcter educatiu amb la mar com a eix de connexió de totes les activitats.

L’escola d’estiu està destinada a infants d’entre 8 i 12 anys. Es pot demanar informació i inscriure’s al correu informaciomaritim@conselldemallorca.net o bé als telèfons 971632201 (Sóller) i 871003434 (Palma).

Les activitats es faran tant al Museu de la Mar, del Port de Sóller, del 27 de juny a l’1 de juliol, com al Museu Marítim de Mallorca (Centre Cultural Ses Voltes a Palma), del 4 al 15 de juliol. Algunes de les activitats que es duran a terme són:

- Taller: Navegant entre les estrelles

- Taller: Cianotípia

- Taller: Estampació

- Visites a les llotges de peix del Port de Sóller i Palma, per conèixer l’actual sistema de subhasta

- Visites als molls pesquers

- Visites als mercats municipals o peixateries de barri

- Els alumnes de l’escola d’estiu de Palma, visitaran el taller dels mestres d’aixa

- Jocs didàctics

- Jocs d’aigua