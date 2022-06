La UOB obre la porta a mantenir les indemnitzacions a tot el personal interí substitut

El 9 de juny es va reunir la Mesa Sectorial d'Ensenyament en sessió extraordinària on es va tractar la modificació de la disposició addicional tretzena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que forma part del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic referida a la Selecció, nomenament i cessament de personal funcionari docent interí, que s'ha d'adaptar obligatòriament a la nova normativa estatal. Entre d’altres, es varen tractar els següents punts:

Causes de cessament de personal docent funcionari interí substitut . No es podrà estendre el seu contracte més enllà del temps estrictament necessari que, com a màxim, serà el 30 de juny de cada any.

. No es podrà estendre el seu contracte més enllà del temps estrictament necessari que, com a màxim, serà el 30 de juny de cada any. Supressió de la indemnització del personal docent funcionari interí que no ocupi una vacant: es suprimeix la indemnització al personal funcionari interí que hagi cobert substitucions per un període superior a cinc mesos i mig.

Així les coses, la representant de la UOB Ensenyament va instar l'administració a canviar el redactat demanant que no es fes una transposició restrictiva de la normativa estatal i que es consideràs que el temps estrictament necessari que marca la llei estatal fos fins 31 de juliol i no 30 de juny.

La UOB Ensenyament recorda que, si bé és veritat que l’adaptació a la normativa estatal és obligatòria, l’administració autonòmica és «competent per fer una transposició més favorable per al personal interí substitut».

D'aquesta manera els interins substituts no perdrien drets, ja que la contractació durant el mes de juliol suposaria canviar la indemnització per un mes més de feina, amb la conseqüent percepció de salaris, cotització a la seguretat social i puntuació a les

llistes. Com a mal menor, si no s’acceptava aquesta petició, la UOB Ensenyament va instar l'administració a cercar els viaranys jurídics que permetin l’abonament de la indemnització, encara que sigui sota un altre concepte. L'administració no va acceptar la petició.

Ja acabada la Mesa, cap al vespre, la UOB Ensenyament va rebre una comunicació de la Direcció General de Personal Docent en el sentit que suprimirien la frase «que, com a màxim, serà el 30 de juny de cada any», deixant oberta la possibilitat d'estendre el contracte fins més enllà del 30 de juny. Aquesta rectificació «no és suficient» per a la UOB Ensenyament, però «obre la possibilitat a què no es facin els cessaments el 30 de juny tant sí com no».

La UOB Ensenyament ha remarcat que estarà «a l'aguait com es considera això de 'temps estrictament necessari'».

«Consideram aquesta modificació un atemptat contra els drets sociolaborals dels

funcionaris docents interins. S'oposa frontalment a la negació d'un dret adquirit com és el cobrament de la indemnització del mes de juliol o, en el seu cas, l'extensió del contracte, i que suposa la vulneració de la dignitat d'aquesta part del col·lectiu que sembla que l'administració oblida que també són els seus treballadors», conclouen.