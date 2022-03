UOB Ensenyament presenta esmenes a la Llei d'Educació

La UOB Ensenyament ha manifestat aquest dilluns el «malestar davant la precipitació en què s'han hagut de fer les esmenes i al·legacions als esborranys dels nous currículums d'Educació Infantil i Primària». Concretament, han denunciat que «de cap manera es pot parlar d'un currículum consensuat amb la comunitat educativa quan s'ha habilitat un termini de només 5 dies perquè aquells que realment posarem a la pràctica la nova llei d'Educació hi presentem els nostres emperòs».

«Tot això ens fa pensar que els tempos són intencionadament insuficients i és que volen que els docents seguem simples executors d'una llei feta per les altes esferes», ha afegit el sindicat en el comunicat. I, en aquest sentit, la UOB ha volgut presentar una sèrie d'esmenes.

Principalment, sobre el «foment de la llengua catalana i les manifestacions culturals pròpies», ja que «preocupa la situació curricular de la llengua i cultura pròpies dins el context d'emergència lingüística i cultural en què es troba immers el nostre sistema educatiu». Per una banda, s'oposen al fet que «l'alumnat nouvingut pugui ser eximit de ser avaluat d'aquesta àrea perquè en fomenta el desinterès», tot i que defensen la idea que «rebi el suport necessari i adaptacions pertinents».

També, han denunciat que «el currículum de les dues llengües siguin un calc, una traducció un de l'altre», ja que consideren que «són dues llengües diferents, que tenen coses en comú, però d'altres no, i, per tant, per molts de motius, no poden partir d'un currículum idèntic», han afegit. Així com han alertat que la disposició addicional cinquena del currículum de primària, la qual estableix que «la Conselleria d'Educació i Formació Professional podrà autoritzar que una part de les àrees del currículum s'imparteixin en llengües estrangeres» no sigui «un TIL encobert».

Sobre el «desplegament del currículum als centres», la UOB ha declarat que «hi ha certes inconnexions referides a l'organització», així com que destaca «la poca autonomia que es dona als centres». A més a més, exigeixen «que la Conselleria informi, formi i s'arribi a un consens», ja que, segons han indiquen des del sindicat, «els docents d'Educació Primària no estan informats sobre l'organització per àmbits».

Finalment, si ens referim a la religió, han recordat que «UOB Ensenyament sempre ha demanat una educació laica on les religions siguin objecte d'estudi com a fenomen històric i sociològic dins les Ciències Socials», ja que consideren que «pel seu caràcter acientífic, no pot ser impartida com a matèria». En aquest sentit, han proposat «un ensenyament global de les diferents religions del món que permeti conèixer-les i comprendre-les millor a totes com a ciutadans d'un món cada vegada més globalitzat», tot i que el «dret a rebre una educació religiosa ve marcat per l'article 27.3 de la Constitució espanyola i pels acords subscrits per l'Estat espanyol amb les diferents confessions religioses».

Per altra banda, també han denunciat que «els alumnes del darrer curs del segon cicle d'Educació Infantil tindran ja l'opció de cursar religió», així com que «el currículum de primària no acaba de deixar prou clar què faran els alumnes que no hagin optat per cursar aquesta matèria».