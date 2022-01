Cladera en referència a les ajudes directes: «s'està gestionant des d'un punt de vista diferent i amb l'objectiu de no deixar ningú enrere»

Un total de 3.389 empreses i autònoms han cobrat les ajudes directes de les tres convocatòries per al teixit empresarial de Palma. Les ajudes són fruit de l'acord entre Govern, Cort i Consell de Mallorca per pal·liar les conseqüències de la Covid-19 i fomentar l'ocupació. Les gestiona el Consell a través de la Fundació Mallorca Turisme. En total, entre les tres convocatòries ja s'han abonat 7,2 milions d'euros.

El batle de Palma, Jose Hila; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, han fet balanç de la convocatòria d'ajudes per al teixit comercial de Palma. També hi ha assistit la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, i el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo A. Romero.

La consellera ha destacat que «les ajudes han arribat directament al teixit comercial de Palma de forma àgil, eficaç i en temps rècord», una fita que ha estat possible «gràcies a la col·laboració entre institucions davant una crisi que per primera vegada s'està gestionant des d'un punt de vista diferent i amb l'objectiu de no deixar ningú enrere».

«Aquest cop, entre les diferents convocatòries, Palma ha atorgat 38,7 milions que, estic convençut, hauran ajudat en la recuperació de Palma», ha dit el batle. Per a Hila, «Això demostra que les polítiques d'inversió pública, els ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica, la xarxa de protecció social funcionen».

«Les institucions hem encarat d'una manera molt diferent aquesta crisi socioeconòmica respecte a l'anterior, mobilitzant recursos com mai, desplegant un escut social i de manera coordinada», ha expressat la presidenta Cladera, qui ha destacat que «hem articulat un sistema àgil, efectiu i senzill perquè les ajudes arribessin de la manera més ràpida possible, que és el que reclama la ciutadania».