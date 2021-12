Diada de Mallorca: un recull dels actes organitzats

Dilluns 27, al Teatre Municipal de Llubí, Plataforma per la Llengua ha organitzat una xerrada sobre els processos de normalització lingüística reeixits; a les 19.30 h, a càrrec del doctor en filologia catalana, Bernat Joan.

També, a Montuïri, es farà la penjada de l'Estendard a la Plaça Major, a les 18.45 h; seguit d'un concert de Mar Grimalt, a Cas Retratista, i la lectura del manifest.

Dia 29 de desembre a Manacor, Arran Palma i Endavant Mallorca han organitzat diferents actes per celebrar la «prediada». Una gala popular, a l'Espai na Camel·la, i un concert antirepressiu al Parc Municipal de Manacor; de moment, els primers confirmats són Miquel de la Mel i Plan-ET.

Aquest mateix dia, a les 18 h, l'Ajuntament d'Alaró ha organitzat una ballada popular amb Mata Escrita; serà a la plaça de la Vila i acabarà amb la lectura d'un manifest.

Dijous 30 de desembre, l'Obra Cultural Balear, juntament amb Joves de Mallorca per la Llengua, ha organitzat una arrossada popular, diferents concerts amb Xarxa i Onada, així com una fira d'entitats, a partir de les 10.30 h. Col·laboraran en l'acte entitats com Plataforma per la Llengua, Mallorca Lliure o Ona Mediterrània, entre d'altres.

El Bloc d'Unitat Popular ha fet una crida perquè la gent ompli els carrers, en la manifestació de dia 30 de desembre. Aquesta conclourà amb una ballada popular amb Al-Mayurqa, al Parc de les Estacions a les 20.30 h, que continuarà amb els concerts de Majava i Pujà Fasuà.

#MallorcaOrganitzada llavor de lluita

Sobirania-Independència-Unitat Popular



Dia 30 de desembre manifestació per la Diada de Mallorca

18H

Passeig del Born pic.twitter.com/1CPITtn404 — Bloc d'Unitat Popular #31D (@BUP_Mallorca) December 12, 2021

També, l'Esquerra Independentista de Mallorca ha convocat una columna per la manifestació, a les 18 h al Passeig del Born de Palma.

Per la seva banda, el Consell de Mallorca ha organitzat diferents actes durant tot el mes de desembre, amb la Serra de Tramuntana com a fil conductor. S'han organitzat diferents activitats culturals arreu dels pobles de Mallorca, així com excursions i rutes guiades o visites teatralitzades per mostrar al públic espais emblemàtics pel context històric de la Diada de Mallorca. També es faran concerts, contacontes i s'inaugurarà l'exposició 'Compromesos amb l'Agenda 2030', al Palau del Consell. El programa d'activitats està publicat a la web de la institució.